Минфин разместил ОВГЗ на 1 млрд гривен — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ на 1 млрд гривен
Министерство финансов 11 февраля разместило облигаций внутреннего государственного займа на 1 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещены бумаги со сроком обращения 1,4 года на 375 млн гривен под 15,84% годовых, 2 года — на 343 млн гривен под 16,61% годовых и 2,4 года — на 302 млн гривен под 16,90% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.
Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.
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