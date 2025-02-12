Минфин разместил ОВГЗ на 1 млрд гривен — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ на 1 млрд гривен Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Министерство финансов 11 февраля разместило облигаций внутреннего государственного займа на 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1,4 года на 375 млн гривен под 15,84% годовых, 2 года — на 343 млн гривен под 16,61% годовых и 2,4 года — на 302 млн гривен под 16,90% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.

Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

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