Минфин разместил ОВГЗ на 1,4 млрд гривен — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ на 1,4 млрд гривен Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Министерство финансов 23 июля разместило облигаций внутреннего государственного займа на 1,447 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 1 351 млн гривен под 14,64% годовых, 2 года — на 64 млн гривен под 15,49% годовых и 3,6 года — на 31 млн гривен под 16,8% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.

Українські Новини По материалам:

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