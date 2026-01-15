Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ — сумма Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Министерство финансов провело успешный аукцион по обмену ОВГЗ, удовлетворено заявок на 17,36 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина

Инвесторы обменяли облигации с погашением 18 февраля 2026 года на новые — со сроком обращения до 26 сентября 2029 года. Средневзвешенная доходность — 14,96% годовых. Поданы 26 заявок на общую сумму 17,36 млрд грн, все они были удовлетворены.

Switch-аукционы — инструмент, позволяющий:

— уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет;

— сделать график погашений более сбалансированным;

— повысить предсказуемость и устойчивость государственных денег.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.