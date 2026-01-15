0 800 307 555
ру
Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ — сумма

Казна и Политика
68
Министерство финансов провело успешный аукцион по обмену ОВГЗ, удовлетворено заявок на 17,36 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Инвесторы обменяли облигации с погашением 18 февраля 2026 года на новые — со сроком обращения до 26 сентября 2029 года. Средневзвешенная доходность — 14,96% годовых. Поданы 26 заявок на общую сумму 17,36 млрд грн, все они были удовлетворены.
Switch-аукционы — инструмент, позволяющий:
— уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет;
— сделать график погашений более сбалансированным;
— повысить предсказуемость и устойчивость государственных денег.
По материалам:
Finance.ua
