Минфин привлек с продажи облигаций в 4 раза больше средств, чем неделю назад — Finance.ua
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Минфин привлек с продажи облигаций в 4 раза больше средств, чем неделю назад

Казна и Политика
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Минфин привлек с продажи облигаций в 4 раза больше средств, чем неделю назад
Минфин привлек с продажи облигаций в 4 раза больше средств, чем неделю назад
Покупка военных облигаций способствует победе над российской агрессией. Каждая инвестированная в облигации гривна поддерживает нашу армию и финансовую стабильность страны.
Министерство финансов 3 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 20,48 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
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«Сегодня Минфин разместил облигации на сумму почти 20,5 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:
  • 1,95 млрд грн под 14,65% с погашением через 1 год;
  • 4,13 млрд грн под 15,60% с погашением через 2 года;
  • 5,21 млрд грн под 16,60% с погашением через 3,2 года;
  • 787 млн грн под 16,89% с погашением через 3,5 года.
Государственных облигаций в долларах под 4,65% с погашением через год было продано на 204 миллиона долларов.
Выросли и процентные ставки некоторых ОВГЗ. С погашением через 2 года ставка выросла на 0,19 п.п. (с 15,41% до 15,60%), через 3,2 года — на 0,17 п.п. (с 16,43% до 16,60%).
В то же время еще неделю назад, 27 августа, Минфин продал облигаций на 5,4 миллиарда гривен.

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По материалам:
Finance.ua
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