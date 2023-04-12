Минфин привлек от продажи гособлигаций почти 2,4 миллиарда — Finance.ua
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Минфин привлек от продажи гособлигаций почти 2,4 миллиарда

Фондовый рынок
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Минфин привлек от продажи гособлигаций почти 2,4 миллиарда
Минфин привлек от продажи гособлигаций почти 2,4 миллиарда
Министерство финансов 11 апреля привлекло в государственный бюджет 2,37 миллиарда гривен (в эквиваленте) по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 95 млн гривен под 18,5% годовых, 1,2 года — на 697 млн гривен под 19,5% и 2 года — на 738 млн гривен под 19,6% годовых.
Бумаги в долларах размещены со сроком обращения 1 год — на 23 млн долларов под 4,85% годовых.
Инфографика: Министерство финансов
Инфографика: Министерство финансов
Министерство финансов 8 ноября 2022 разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 🧐

По материалам:
Finance.ua
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