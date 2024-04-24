Минфин привлек более 7 миллиардов от размещения ОВГЗ — Finance.ua

Минфин привлек более 7 миллиардов от размещения ОВГЗ Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Минфин привлек более 7 миллиардов от размещения ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 7,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Teegram.

От размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 16% удалось привлечь 3,2 млрд грн (ставка снизилась с 16,09% на прошлой неделе).

При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 2,05 млрд грн под 17% годовых (ставка не изменилась).

Размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,30% годовых принесло госбюджету 2,3 млрд грн (ставка не изменилась).

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