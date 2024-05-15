Минфин привлек 11,5 миллиарда от продажи облигаций — Finance.ua

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Минфин привлек 11,5 миллиарда от продажи облигаций

Фондовый рынок
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Минфин привлек 11,5 миллиарда от продажи облигаций
Минфин привлек 11,5 миллиарда от продажи облигаций
Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 14 мая привлекло в госбюджет более 11,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
От размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 15,25% удалось привлечь 3,04 млрд грн (ставка не изменилась).
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От продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 3,11 млрд грн под 17% годовых (на прошлой неделе ставка была 16,29%).
При этом размещение бумаг со сроком обращения более трех лет под 17,5% годовых (ставка не изменилась) принесло госбюджету 3,13 млрд грн.
Также Минфин разместил облигации, номинированные в евро, на 53,6 млн со сроком погашения в 1 год и ставкой 3,25%.
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Напомним, Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 апреля привлекло в государственный бюджет более 7,2 млрд грн.
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая привлекло в государственный бюджет более 9,3 млрд грн.

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По материалам:
Економічна Правда
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