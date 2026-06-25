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«Минфин» приглашает в двухдневный инвестиционный тур: рассмотрите 6 объектов недвижимости в реальных условиях

Личные финансы
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«Минфин» приглашает в двухдневный инвестиционный тур: рассмотрите 6 объектов недвижимости в реальных условиях
«Минфин» приглашает в двухдневный инвестиционный тур: рассмотрите 6 объектов недвижимости в реальных условиях
Сайт «Минфин» вместе с партнерами организует двухдневный инвестиционный тур для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость и ищет перспективные проекты. Это уникальная возможность подробно рассмотреть сразу 6 предложений от разных застройщиков, не тратя время на самостоятельный поиск. Рассказываем детали тура и как присоединиться.
Тур состоится 25−26 июля. Встреча участников в Ивано-Франковске. Далее по маршруту — объекты в Ивано-Франковской и Львовской областях. Подробная программа тура на сайте.

Почему стоит принять участие

Если вы сейчас в поиске перспективных инвестпредложений в сфере недвижимости — участие в туре сэкономит десятки часов.
Не нужно самостоятельно искать и сравнивать проекты, изучать рендеры и презентации. В туре вы получите полное сопровождение и уникальную возможность за два дня лично посетить 6 объектов разных форматов от ведущих застройщиков Украины:
  • ЖК «Долишний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».
  • ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса возле парка Шевченко.
  • Green Rest Family от Green Rest, Львовщина — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.
  • КМ «Галицкая Резиденция» от «Буде Дім», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.
  • КМ «Буде Дім», Годовица от «Буде Дім» — коттеджный городок на 40 домов в пригороде Львова.
  • КМ «Буде Дім», Деревач Lake от «Буде Дім» — коттеджный городок на 76 домов в пригороде Львова.
Вы сможете оценить локации, сравнить инвестиционные модели и получить ответы на вопросы непосредственно от представителей застройщиков.

Условия участия

«Минфин» вместе с партнерами позаботились об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами.
Участие в туре бесплатно. Вы оплачиваете только дорогу до начальной точки тура в Ивано-Франковске и самостоятельно бронируете отель.
Проживание в отеле является обязательным условием участия. Партнеры тура предложат участникам специальные цены на проживание. Подробную информацию вы получите после подтверждения участия.
Что входит в тур:
  • трансфер между всеми локациями;
  • посещение инвестиционных объектов;
  • встречи и общение с застройщиками;
  • сопровождение экспертов «Минфин» на протяжении всего маршрута;
  • участие во всех презентациях и экскурсиях;
  • обеды и фуршет.

Как присоединиться

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте. После подтверждения участия менеджер «Минфина» свяжется с вами и предоставит всю необходимую информацию о маршруте и организационных деталях.
📆 КОГДА: 25−26 июля
📍 МЕСТО ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ: Ивано-Франковск (доезд самостоятельно)
❗ Количество мест ограничено. Участие возможно только после подтверждения заявки.

🔗 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

По материалам:
Finance.ua
Инвестиции в недвижимостьНедвижимостьИнвестиции
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