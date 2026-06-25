«Минфин» приглашает в двухдневный инвестиционный тур: рассмотрите 6 объектов недвижимости в реальных условиях Сегодня 10:30 — Личные финансы

«Минфин» приглашает в двухдневный инвестиционный тур: рассмотрите 6 объектов недвижимости в реальных условиях

Сайт «Минфин» вместе с партнерами организует двухдневный инвестиционный тур для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость и ищет перспективные проекты. Это уникальная возможность подробно рассмотреть сразу 6 предложений от разных застройщиков, не тратя время на самостоятельный поиск. Рассказываем детали тура и как присоединиться.

Тур состоится 25−26 июля. Встреча участников в Ивано-Франковске. Далее по маршруту — объекты в Ивано-Франковской и Львовской областях. Подробная программа тура на сайте

Почему стоит принять участие

Если вы сейчас в поиске перспективных инвестпредложений в сфере недвижимости — участие в туре сэкономит десятки часов.

Не нужно самостоятельно искать и сравнивать проекты, изучать рендеры и презентации. В туре вы получите полное сопровождение и уникальную возможность за два дня лично посетить 6 объектов разных форматов от ведущих застройщиков Украины:

ЖК «Долишний» от VAMBUD, Ивано-Франковск — современный жилой комплекс по концепции «город в городе».

ЖК TRIVIUM от VAMBUD, Ивано-Франковск — жилой комплекс бизнес-класса возле парка Шевченко.

Green Rest Family от Green Rest, Львовщина — 5-звездочный гостиничный комплекс во Львовских Карпатах, рядом с будущим всесезонным курортом GORO Mountain Resort.

КМ «Галицкая Резиденция» от «Буде Дім», Сокольники — коттеджный городок бизнес-класса в одном из самых престижных пригородов Львова.

КМ «Буде Дім», Годовица от «Буде Дім» — коттеджный городок на 40 домов в пригороде Львова.

КМ «Буде Дім», Деревач Lake от «Буде Дім» — коттеджный городок на 76 домов в пригороде Львова.

Вы сможете оценить локации, сравнить инвестиционные модели и получить ответы на вопросы непосредственно от представителей застройщиков.

Условия участия

«Минфин» вместе с партнерами позаботились об организации тура, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — знакомстве с инвестиционными проектами.

Участие в туре бесплатно. Вы оплачиваете только дорогу до начальной точки тура в Ивано-Франковске и самостоятельно бронируете отель.

Проживание в отеле является обязательным условием участия. Партнеры тура предложат участникам специальные цены на проживание. Подробную информацию вы получите после подтверждения участия.

Что входит в тур:

трансфер между всеми локациями;

посещение инвестиционных объектов;

встречи и общение с застройщиками;

сопровождение экспертов «Минфин» на протяжении всего маршрута;

участие во всех презентациях и экскурсиях;

обеды и фуршет.

Как присоединиться

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте. После подтверждения участия менеджер «Минфина» свяжется с вами и предоставит всю необходимую информацию о маршруте и организационных деталях.

📆 КОГДА: 25−26 июля

📍 МЕСТО ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ: Ивано-Франковск (доезд самостоятельно)

❗ Количество мест ограничено. Участие возможно только после подтверждения заявки.

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