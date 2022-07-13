Минфин повысил ставки валютных облигаций — Finance.ua

Минфин повысил ставки валютных облигаций Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Минфин повысил ставки валютных облигаций

Министерство финансов на первичных аукционах 12 июля повысило доходность долларовых военных облигаций, что позволило привлечь 330,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных результатах аукционов.

Минфин разместил 3-месячные долларовые бумаги под 3,5%, 6-месячные — под 4% и под 4,5% — годовые, тогда как раньше 6-мес. облигации размещались под 3,5%, 12-мес. — под 3,7% и 20 месяцев. — под 3,9%.

Больше всего было продано 6-месячных облигаций — на 183,8 млн долларов, 3-месячных — на 140,6 млн долларов и годовых — на 6 млн долларов.

В то же время Минфин снова отказался повышать доходность военных облигаций в гривне, в результате чего объем их продаж остался на низком уровне — 143,5 млн грн.

В надежде на повышение Минфином ставок спрос на аукционах вырос до 3,92 млрд грн с 2,94 млрд грн неделей ранее.

Покупатели просили до 23,5% по 4-месячным бумагам, до 22% — за 6-месячным, до 15% — по годовым и до 18% — по двухлетним, однако продавец снова отказался менять доходность. В результате были удовлетворены только неконкурентные заявки.

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Економічна Правда По материалам:

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