Минфин повысил ставки валютных облигаций — Finance.ua

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Минфин повысил ставки валютных облигаций

Фондовый рынок
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Минфин повысил ставки валютных облигаций
Минфин повысил ставки валютных облигаций
Министерство финансов на первичных аукционах 12 июля повысило доходность долларовых военных облигаций, что позволило привлечь 330,5 миллиона долларов.
Об этом говорится в данных результатах аукционов.
Минфин разместил 3-месячные долларовые бумаги под 3,5%, 6-месячные — под 4% и под 4,5% — годовые, тогда как раньше 6-мес. облигации размещались под 3,5%, 12-мес. — под 3,7% и 20 месяцев. — под 3,9%.
Больше всего было продано 6-месячных облигаций — на 183,8 млн долларов, 3-месячных — на 140,6 млн долларов и годовых — на 6 млн долларов.
В то же время Минфин снова отказался повышать доходность военных облигаций в гривне, в результате чего объем их продаж остался на низком уровне — 143,5 млн грн.
В надежде на повышение Минфином ставок спрос на аукционах вырос до 3,92 млрд грн с 2,94 млрд грн неделей ранее.
Покупатели просили до 23,5% по 4-месячным бумагам, до 22% — за 6-месячным, до 15% — по годовым и до 18% — по двухлетним, однако продавец снова отказался менять доходность. В результате были удовлетворены только неконкурентные заявки.
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По материалам:
Економічна Правда
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