Минфин подписал с Всемирным банком соглашение на $232 млн — Finance.ua

Минфин подписал с Всемирным банком соглашение на $232 млн
Во вторник, 5 сентября, состоялось подписание соглашения между Министерством финансов Украины и Всемирным банком в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». Общий объем финансирования рамочного проекта составляет $800 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Я благодарен Всемирному банку за неизменную поддержку Украины, в частности в сфере мобилизации ресурсов на восстановление. По оценкам отчета RDNA 2, по состоянию на февраль 2023 года, общая стоимость ущерба, причиненного жилищному сектору Украины, оценивается более чем в 50 млрд долларов США. Проект поможет тысячам украинцев начать ремонт своего жилья, которое получило повреждения из-за вооруженной агрессии рф", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко
Что предусматривает соглашение
Соглашение предусматривает предоставление Всемирным банком начального финансирования в размере $232 млн.
Денежные средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях.
Финансирование включает:
- грант в размере $162,2 млн от Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка;
- заем в размере $70 млн от МБРР под гарантию Правительства Японии.
Цель проекта
Проект имеет целью создание надлежащих условий для возвращения украинцев в пострадавшие от боевых действий территории в освобожденных регионах Украины.
Проект также будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями интеграции в ЕС.
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