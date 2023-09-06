Минфин подписал с Всемирным банком соглашение на $232 млн — Finance.ua

Минфин подписал с Всемирным банком соглашение на $232 млн Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Минфин подписал с Всемирным банком соглашение на $232 млн

Во вторник, 5 сентября, состоялось подписание соглашения между Министерством финансов Украины и Всемирным банком в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». Общий объем финансирования рамочного проекта составляет $800 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Я благодарен Всемирному банку за неизменную поддержку Украины, в частности в сфере мобилизации ресурсов на восстановление. По оценкам отчета RDNA 2, по состоянию на февраль 2023 года, общая стоимость ущерба, причиненного жилищному сектору Украины, оценивается более чем в 50 млрд долларов США. Проект поможет тысячам украинцев начать ремонт своего жилья, которое получило повреждения из-за вооруженной агрессии рф", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко

Что предусматривает соглашение

Соглашение предусматривает предоставление Всемирным банком начального финансирования в размере $232 млн.

Денежные средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях.

Финансирование включает:

грант в размере $162,2 млн от Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка;

заем в размере $70 млн от МБРР под гарантию Правительства Японии.

Цель проекта

Проект имеет целью создание надлежащих условий для возвращения украинцев в пострадавшие от боевых действий территории в освобожденных регионах Украины.

Проект также будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями интеграции в ЕС.

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