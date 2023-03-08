Минфин пересмотрит расходную часть госбюджета — Finance.ua

Минфин пересмотрит расходную часть госбюджета
Министерство финансов готовит изменения в госрасходы, заложенные в бюджет в этом году. Их придется пересмотреть из-за ухудшенного макропрогноза на 2023-й год.
Об этом, выступая на онлайн-мероприятии Центра экономической стратегии, заявил министр финансов Сергей Марченко.
«Это [пересмотр бюджета из-за изменений в макропрогнозе] вопрос времени и объема, но это необходимость, поэтому в ближайшее время будем готовить проект изменений в бюджет», — сказал Марченко.
Отвечая на вопрос, планирует ли Минфин пересмотр и доходной, и расходной частей бюджета, министр отметил, что речь идет именно о расходах.
«Не уверен, что у нас есть возможность пересматривать доходную часть — мы ограничены в этом аспекте в маневрах. Расходная часть — да», — объяснил министр.
«Сейчас мы больше ориентируемся на прошлогодние цифры, чем на макропрогноз, — рассказал глава Минфина. — Основные источники доходов бюджета это НДФЛ и НДС. В этом смысле мы не видим значительных колебаний».
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