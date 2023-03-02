Сколько бизнесов отказались от налоговой льготы и вернулись к уплате НДС — Опендатабот Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Год назад, чтобы поддержать бизнес в начале полномасштабного вторжения, государство создало налоговую льготу и предложило вместо уплаты НДС перейти на упрощенку: 3 группу ФЛП и 2% налогов от выручки. На то время это было фактически неотложной скорой помощью для компаний, которым нужно было выживать в реалиях большой войны.

Об этом пишет Опендатабот.

В 2022 году льготой воспользовалось более 150 тысяч бизнесов . Большинство компаний осталось на общей системе по НДС, при этом платя больше налогов и поддерживая экономический фронт.

В июне 2022 года, по данным ГНС, в Украине было более 250 тысяч плательщиков НДС: 21,3 тысячи ФЛП и 229,5 тысячи компаний. С тех пор открытой информации не было, ведь доступ к реестру закрыт.

За год с начала полномасштабной войны все больше компаний приходят в себя от кризиса и самостоятельно возвращаются к уплате налогов — даже несмотря на то, что государство пока не отменило «упрощенку». Так, по состоянию на начало марта уже 3 359 бизнесов вернулись на общую систему налогообложения и уплачивают НДС. Речь идет о 2 952 компаниях и 407 ФЛП. Среди них такие бизнесы, как Ростдорстрой, Метинвест и Галнефтехим. Всего в Украине сейчас 248 тысяч плательщиков НДС.

Пока официально реестр плательщиков НДС Государственной налоговой службы закрыт — даже несмотря на рекомендации Комитета Верховной Рады, Кабмина и Минцифры. Налоговая до сих пор отказывается открывать данные. В конце февраля 2023 года ГНС лишь открыла возможность проверять статус плательщика в кабинете налогоплательщика.

"Закрытость данных создает многочисленное пространство для манипуляций, мошенничеств и усложняет жизнь плательщикам НДС, которые не могут проверить статус своих контрагентов. Если поставщик потерял статус или соврал о нем — поставка будет на 20% дороже для покупателя, ведь налоговый кредит не будет заложен в стоимость поставки.

К сожалению, ситуации, когда бизнес теряет статус плательщика НДС, не единичны. С 2019 года «Опендатабот» фиксировал рост аннулирования свидетельств плательщиков НДС«, — комментирует Алексей Иванкин, СЕО «Опендатабота».

Всего на начало 2022 года было 259 тысяч плательщиков НДС, на 2021 — 267 тысяч, а в 2020 — 278 тысяч.

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