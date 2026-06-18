Минфин обнародовал детали новой бюджетной декларации (инфографика) Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Министерство финансов

Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы — среднесрочный документ, определяющий основные принципы бюджетной политики государства на ближайшие три года. Документ предусматривает постепенную фискальную консолидацию и создает основу макроэкономической стабильности и восстановления экономики.

Министерство финансов опубликовало презентацию с основными цифрами декларации.

Два сценария развития

Бюджетная декларация разработана с учетом двух сценариев развития событий.

Базовый сценарий

Предполагает переход экономики от этапа обновления к устойчивому росту с расширением производственных возможностей, нормализацией функционирования инфраструктуры и постепенным восстановлением рынка труда.

Именно этот сценарий положен в основу показателей бюджетной декларации.

Сценарий устойчивости

Учитывает более продолжительное течение военных действий. В этом сценарии предусмотрена необходимость пересмотра расходов сектора безопасности и обороны.

Прогноз экономического роста

Прогнозные макроэкономические показатели свидетельствуют о последовательном укреплении экономики Украины в 2027—2029 годах:

рост реального ВВП будет ускоряться: 4,5% в 2027 году → 5,3% в 2028 году → 6,7% в 2029 году;

номинальный ВВП будет расти с 11,53 трлн. грн. в 2027 году до 14,95 трлн. грн. в 2029 году;

среднемесячная заработная плата будет расти с 35 010 грн в 2027 году до 44 083 грн в 2029 году;

инфляция будет постепенно замедляться: с 8,9% (декабрь 2027 г.) до 5,1% (декабрь 2029 г.);

экспорт товаров и услуг будет расти с 60,4 млрд долл. США в 2027 году до 77,5 млрд долл. США в 2029 году.

Макропоказатели, www.mof.gov.ua

Международная поддержка и интеграция в ЕС

Показатели Бюджетной декларации согласованы с международными партнерами и отвечают обязательствам Украины, в частности:

программы расширенного финансирования МВФ (Extended Fund Facility — EFF);

нового инструмента ЕС «Заем в поддержку Украины на 2026−2027 годы» объемом 90 млрд евро (Регламент ЕС 2026/467);

инструмента поддержки ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы.

Потребность в международной поддержке, www.mof.gov.ua

В 2027 году ожидается получение поддержки от ЕС в размере 45 млрд евро в рамках соответствующего инструмента.

Фискальная консолидация

Одним из ключевых приоритетов Бюджетной декларации планомерное сокращение дефицита государственного бюджета — с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% ВВП в 2029 году. Это подтверждает курс правительства на долговую устойчивость и восстановление доверия международных партнеров.

Доходы бюджета

Доходная часть, сформированная в условиях базового сценария, формируется на основе стабильной и справедливой фискальной системы.

При существенном улучшении ситуации с 2027 года доходы государственного бюджета, в том числе благодаря пакету дополнительных мер, будут расти:

в 2027 году — 3,01 трлн грн (+107,1 млрд грн к плану 2026 года);

в 2028 году — 3,42 трлн грн (+409,4 млрд грн к 2027 году);

в 2029 году — 3,73 трлн грн (+304,5 млрд грн до 2028 года).

Доходы госбюджета, www.mof.gov.ua

Социальные стандарты

Правительство будет повышать социальные гарантии:

минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться с учетом опережающих темпов по сравнению с уровнем инфляции;

прожиточный минимум будет повышаться на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта на протяжении всех трех лет (2027−2029);

продолжится поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии;

будут обеспечиваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала.

Приоритеты расходов, www.mof.gov.ua

Основные социальные стандарты, www.mof.gov.ua

Реформа публичных инвестиций и управление государственным долгом

Бюджетная декларация предусматривает продолжение реформы управления публичными инвестиционными проектами — цифровизацию цикла управления, внедрение единых стандартов прозрачности и повышение эффективности использования ресурсов.

Повышение эффективности управления государственным долгом, подавляющая часть которого состоит из долгосрочных льготных займов, будет способствовать постепенному восстановлению долговой устойчивости.

Управление государственным долгом, www.mof.gov.ua

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, которая, в частности, предусматривает поэтапное повышение социальных стандартов. «Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики», — подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

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