Минфин назвал сумму международной помощи за последний месяц 2023 года — Finance.ua

Минфин назвал сумму международной помощи за последний месяц 2023 года Сегодня 09:00 — Казна и Политика

В декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 5 млрд. долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Среди доноров в декабре 2023 года:

Япония — 2,2 млрд долларов США (льготное финансирование и гранты);

США (льготное финансирование и гранты); ЕС — 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);

(льготное финансирование); Международный валютный фонд — около 900 млн долларов США (льготное финансирование);

Норвегия — 190 млн долларов С ША (грант);

(грант); Германия — 55 млн долларов США (грант);

(грант); США — 50 млн долларов США (грант);

(грант); Швейцария — 20 млн долларов США (грант);

(грант); Всемирный банк — 8 млн долларов США (льготное финансирование).

Финансирование от Правительства Японии состоит из гранта на сумму 52,4 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE) и займа в размере 900 млн долл. США через проект Всемирного банка «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Также Япония направила 180 млн долларов США гранта в рамках проекта Всемирного банка «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE) и 1,086 млрд долларов США займа в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

Средства ЕС в объеме 1,5 млрд евро являются последним траншем в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи (МФП+) в 18 млрд евро на 2023 год.

Финансирование от МВФ на сумму около 900 млн долларов США (663,9 млн СДЗ) от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF), Украина получила в результате успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

Гранты от Норвегии, США и Швейцарии являются частью шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

Грант 50 млн евро от KfW был привлечен в рамках Программы государственной поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».

Заем Всемирного банка на сумму 8 млн долларов США является дополнительным финансированием проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Минфин Украины привержен подотчетности и эффективности использования финансовой помощи от партнеров. С этой целью Министерство финансов в сотрудничестве с Всемирным банком обеспечивают прозрачность привлечения и использования внешнего финансирования.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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