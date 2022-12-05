Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году — Finance.ua

Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Минфина

В 2023 году необходимо выплатить 614,51 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу — 486,00 млрд гривен, по внешнему — 128,50 млрд гривен.

Пиковые платежи приходятся на второй квартал 2023 года, когда Украина должна вернуть 232,93 млрд гривен, из которых выплаты по внутреннему долгу — 207,14 млрд гривен, по внешнему — 25,79 млрд гривен.

Ранее Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Так, по данным НБУ, в четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,271 млрд долларов, из которых 4,295 млрд долларов — основная сумма долга, 976 млн долларов — проценты.

Справка Finance.ua:

государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2022 составил 3 770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов;

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2023 год. Законом определено, что на 31 декабря 2023 года предельный объем государственного долга составит 6 трлн 422,7 млрд гривен и превысит номинальный ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.