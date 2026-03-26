Минфин назвал объем необходимого финансирования на 2026 год

Министр финансов Сергей Марченко на Украинской платформе доноров

Потребность Украины во внешнем финансировании в 2026 году составляет около 52 млрд долларов США.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров. Представители Правительства Украины, стран G7, Европейского Союза и международных финансовых организаций провели мероприятие в Киеве.

Бюджетные вызовы и международная поддержка

Марченко поблагодарил международных партнеров за беспрецедентную поддержку и очертил ключевые бюджетные нужды Украины в условиях продолжающейся войны.

Он подчеркнул, что несмотря на завершение сложного зимнего периода, российские атаки на критическую инфраструктуру продолжаются. Обеспечение финансовой устойчивости страны требует международной поддержки.

«В 2025 году Украина получила 52,4 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки. Эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы. В 2026 году государственный бюджет остается под давлением значительных расходов на оборону и восстановление. У нас уже есть достижения в мобилизации необходимых ресурсов. В первые месяцы 2026 года привлечено 5,5 млрд долларов США, в том числе через механизм ERA и при поддержке МВФ, Всемирного банка, Японии», — отметил министр финансов.

Сотрудничество с МВФ и ЕС

Марченко отметил новую программу МВФ в размере 8,1 млрд долларов США, предусматривающую поддержку макрофинансовой стабильности и реализацию структурных реформ. Уже получен первый транш в размере около 1,5 млрд долларов.

Также важным элементом поддержки является решение Европейского Союза о предоставлении Украине 90 млрд евро кредитной помощи на 2026−2027 годы. Министр финансов выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить первый транш.

Динамика доходов бюджета

По словам министра финансов, несмотря на вызовы, выполнение госбюджета остается стабильным, в том числе за счет улучшения налогового администрирования. В 2025 году налоговые поступления выросли на около 20%, таможенные — на 21%, а за январь-февраль 2026 года доходы бюджета увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Марченко отметил неизменность курса реформ. Недавно был обнародован отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год. По итогам 2025 года общий уровень выполнения Соглашения достиг 84%, что на 3% больше, чем в 2024 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.