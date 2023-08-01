Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июле — Finance.ua

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Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июле

Казна и Политика
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Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июле
Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июле
В июле 2023 года в государственный бюджет Украины поступило 5,3 млрд долларов США внешнего финансирования.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили около 25% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в июле 2023:

  • Европейский Союз — 1,67 млрд долларов США (льготное финансирование);
  • Япония — 1,5 млрд долларов США (льготное финансирование);
  • Соединенные Штаты Америки — 1,25 млрд долларов США (грант);
  • Международный валютный фонд — около 890 млн долларов США (льготное финансирование).
Средства от ЕС — шестой транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФП составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 10,5 млрд евро. Макрофинансовая помощь предоставляется на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.
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Льготное финансирование под гарантию правительства Японии было привлечено через Трастовый фонд Всемирного банка Advance Ukraine.
Грант от США — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine).
Средства от МВФ Украина получила по результатам успешного первого пересмотра программы в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Общее финансирование, которое может быть получено по четырехлетней программе EFF, составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).

Куда направляют средства

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.
Всего за 7 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло более 28 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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