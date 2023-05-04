Минфин намерен возобновить среднесрочное бюджетное планирование — Finance.ua

Минфин намерен возобновить среднесрочное бюджетное планирование Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Минфин намерен возобновить среднесрочное бюджетное планирование

В следующем году Министерство финансов Украины намерено полноценно восстановить среднесрочное бюджетное планирование.

Об этом рассказал первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин во время встречи с главой отдела Надлежащего управления и верховенства права Представительства Европейского Союза в Украине Ксавье Камю, передает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на встрече речь шла о возобновлении в Украине среднесрочного бюджетного планирования, в частности, внесении изменений в Бюджетный кодекс, находящийся на повестке дня сотрудничества с МВФ.

Читайте также Дефицит госбюджета сократился до 33 млрд грн

Улютин отметил, что полноценное восстановление среднесрочного бюджетного планирования состоится в следующем году с подготовкой Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, которая начнется уже в феврале.

В 2023 году Минфин планирует вместе с проектом государственного бюджета на 2024 год представить также прогноз основных макроэкономических и бюджетных показателей на 2025 — 2026 годы, включая общие доходы, расходы и дефицит.

Напомним, впервые трехлетняя Бюджетная декларация была одобрена в Украине в 2021 году. Введенная модель среднесрочного бюджетного планирования базируется на положительном опыте европейских стран, отмечал в ходе презентации Бюджетной декларации на 2022-2024 годы в Верховной Раде Министр финансов Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.