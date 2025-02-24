Минфин на протяжении 2025 года введет цифровую экосистему планирования бюджета — Finance.ua
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Минфин на протяжении 2025 года введет цифровую экосистему планирования бюджета

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Минфин на протяжении 2025 года введет цифровую экосистему планирования бюджета
Минфин на протяжении 2025 года введет цифровую экосистему планирования бюджета
Заместитель Министра финансов Украины Александр Грубиян и Международный ключевой эксперт EU4PFM по вопросам ІТ Драган Еремич обсудили цифровые проекты Минфина, реализуемые при поддержке проекта «Программа по поддержке управления государственными финансами в Украине» EU4PFM.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Александр Грубиян поблагодарил специалистов EU4PFM за экспертную поддержку в реализации ключевых реформ по цифровизации планирования бюджета.
Новая IT-система планирования бюджета, разрабатываемая в сотрудничестве с Публичным учреждением «Центральное агентство по управлению проектами» (CPMA) при поддержке проекта EU4PFM, является важным шагом в трансформации управления государственными финансами в Украине.
«IT-система способствует централизованному управлению, консолидации и безопасному обмену данными между всеми участниками бюджетного процесса и автоматизирует ключевые функции Минфина, что уменьшает количество ручной обработки информации и трудоемких расчетов в процессе сбора и обработки бюджетных запросов. Минфин сможет готовить Государственный бюджет Украины на 2026 год.
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ІТ-консолидация в системе управления государственными финансами (СУГФ) является стратегическим направлением, цель которого — согласованное развитие информационных систем органов управления государственными финансами. Ключевые задачи включают в себя налаживание обмена информацией, применение мировых практик и стандартов управления информационными технологиями и оптимизацию расходов.
Мы совместно с МВФ наработали дорожную карту, в которой предусмотрены реальные шаги к IT консолидации, первым этапом будет консолидация на уровне инфраструктуры, а следующими — создание общего хранилища и миграция прикладных приложений как сервисов, которые должен эксплуатировать независимый администратор. Все это будет сопровождаться изменениями в нормативную базу", — отметил заместитель Министра финансов Украины Александр Грубиян.
Со своей стороны, Драган Еремич выразил полную поддержку очерченного подхода.
«Четкое видение этого процесса и определенные пути его реализации важны не только для институтов, которые будут пользоваться облаком, но и для международных организаций — доноров, которым важно понимать временные промежутки внедрения и бюджет проекта», — отметил Драган Еремич.
Также Международный ключевой эксперт EU4PFM по вопросам ІТ Драган Еремич заверил в дальнейшей поддержке внедрения и реализации Стратегии Минфина по цифровизации, в частности партнеры обсудили подход, архитектурные рамки и совместимость систем, обеспечивающих реализацию этой Стратегии.
По материалам:
Finance.ua
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