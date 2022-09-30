Минфин 4 октября будет размещать военные облигации в гривне — Finance.ua

Минфин 4 октября будет размещать военные облигации в гривне Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Министерство финансов 4 октября разместит военные облигации в гривне.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов

Облигации в гривне имеют сроки обращения 182, 357 и 525 дней.

Министерство финансов 16 августа разместило военных облигаций на 71,5 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого минимальная сумма была привлечена 5 июля, она составляла 128 млн гривен.

Как писали «Українські Новини», ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это прежде всего инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Українські Новини По материалам:

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