Минфин 4 октября будет размещать военные облигации в гривне — Finance.ua
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Минфин 4 октября будет размещать военные облигации в гривне

Казна и Политика
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Министерство финансов 4 октября разместит военные облигации в гривне.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Облигации в гривне имеют сроки обращения 182, 357 и 525 дней.
Министерство финансов 16 августа разместило военных облигаций на 71,5 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого минимальная сумма была привлечена 5 июля, она составляла 128 млн гривен.
Как писали «Українські Новини», ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это прежде всего инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

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По материалам:
Українські Новини
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