Минэнерго увеличило размер выплат производителям электроэнергии по «зеленому тарифу» — Finance.ua
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Минэнерго увеличило размер выплат производителям электроэнергии по «зеленому тарифу»

Энергетика
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Министерство энергетики установило новый порядок распределения средств для производителей электроэнергии из альтернативных источников на период военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Теперь ГП «Гарантированный покупатель» будет распределять между производителями электроэнергии по «зеленому тарифу» все денежные средства, полученные от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников, говорится в приказе Минэнерго № 206.
Согласно приказу, по результатам продаж электрической энергии распределение денежных средств осуществляется в соответствии с такими показателями:
1) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из энергии солнечного излучения — сумма, равная значению 18% от средневзвешенного размера «зеленого» тарифа за 2021 год (ранее — 15%);
2) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из энергии ветра — сумма, равная значению 18% от средневзвешенного размера «зеленого» тарифа за 2021 год (ранее — 16%);
3) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из гидроэнергии — сумма, равная значению 35% от средневзвешенного размера «зеленого» тарифа за 2021 год;
4) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из биогаза — сумма, равная значению 40% от средневзвешенного размера «зеленого» тарифа за 2021 год;
5) для производителей, осуществляющих производство электрической энергии из биомассы — сумма, равная значению 75% от средневзвешенного размера «зеленого» тарифа за 2021 год (ранее — 60%).
«В случае наличия остатка денежных средств, оставшегося на текущем счете после выполнения предыдущих показателей распределения, этот остаток распределяется и направляется производителям пропорционально размеру начислений для соответствующего производителя, осуществленных с учетом этих же показателей, но не больше стоимости товарной продукции расчетного периода, рассчитанной по „зеленому“ тарифу для такого производителя», — пояснили в ведомстве.
По материалам:
Економічна Правда
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