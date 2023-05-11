Минэнерго США снизило прогноз цены на нефть Brent — Finance.ua

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Минэнерго США снизило прогноз цены на нефть Brent

Энергетика
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Минэнерго США снизило прогноз цены на нефть Brent
Минэнерго США снизило прогноз цены на нефть Brent
Минэнерго США снизило прогноз цены на нефть сорта Brent на 2023 год с $85,01/барр. до $78,65/барр.
Это следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
Оценка стоимости Brent на 2024 год также значительно снижена — с $81,21/барр. до $74,47/барр.
Ведомство подчеркивает, что цены на нефть снижаются на опасениях об ухудшении глобальной мировой экономики, вероятности кризиса в банковском секторе, а также инфляции. Средняя спотовая цена Brent, по данным EIA, в апреле составила $85/барр. При этом 4 мая ведомство зафиксировало падение до $73/барр.
При этом в Минэнерго США предполагают, что в ближайшей перспективе цены скорректируются из-за сезонного роста спроса, а также на фоне добровольного сокращения добычи стран ОПЕК.
Кроме того, EIA прогнозирует, что на стабилизацию цен на нефть также повлияет увеличение потребления нефти в Китае и Индии. По оценке министерства, стоимость Brent восстановится с текущих уровней до $75−80/барр. между третьим кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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