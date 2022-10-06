Минэнерго призвало партнеров наложить санкции на «Росатом» и исключить рф из МАГАТЭ — Finance.ua

Минэнерго призвало партнеров наложить санкции на «Росатом» и исключить рф из МАГАТЭ Сегодня 12:20

Министр энергетики Герман Галущенко призвал МАГАТЭ, еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, профильных министров государств G7 к решительным действиям в отношении ядерной промышленности россии из-за ее намерений «юридически закрепить» оккупацию ЗАЭС.

«Росатом и другие подконтрольные им юридические лица подпадают под санкции в Украине. Мы призываем все государства также сделать такой шаг, чтобы остановить незаконную деятельность этой компании. Мы обращаемся к нашим международным партнерам, в том числе ЕС и входящим в него государствам, включить представителей российской атомной промышленности в следующий пакет санкций», — говорится в обращении министра.

В письмах международным партнерам отмечается, что действия россии, в частности, указ путина создать отдельное юридическое лицо для якобы эксплуатации ЗАЭС, являются грубым нарушением международного права и основных принципов ядерной безопасности, защиты и гарантий.

Галущенко добавил, что, пытаясь взять под контроль ЗАЭС, россия похищает ядерные и радиоактивные материалы, содержащиеся на территории электростанции. Эти действия страны-агрессора полностью подрывают усилия МАГАТЭ по стабилизации ситуации вокруг электростанции.

«российская федерация как прибегающая к ядерному терроризму страна должна быть полностью лишена привилегий и прав членства в МАГАТЭ в соответствии с уставом организации», — считает министр.

В Минэнерго призвали международное сообщество, включая МАГАТЭ, не предпринимать шаги, которые так или иначе могли бы легитимизировать незаконное присутствие российского военного или гражданского персонала на объекте.

«Согласно действующим конвенциям по ядерной безопасности, Украина несет полную ответственность за свои ядерные объекты. НАЭК „Энергоатом“ является единственным лицензиатом на эксплуатацию ядерных установок, расположенных на территории Украины. Установление любых других правил должно признаваться международным сообществом серьезным нарушением международного права», — отмечается в письмах.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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