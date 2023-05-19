Минэнерго изменит требования к обязательным резервам топлива — Finance.ua

Минэнерго изменит требования к обязательным резервам топлива Сегодня 20:02 — Энергетика

Минэнерго изменит требования к обязательным резервам топлива

В Министерстве энергетики Украины оценили ситуацию на рынке горючего. Ведомство предлагает ввести европейский механизм запасов ресурсов.

О таких планах рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник

Достаточно ли запасов горючего

По словам представителя Министерства энергетики, на сегодняшний день в стране достаточно запасов горючего, однако, учитывая минимизацию военных рисков, их объем желательно нарастить с одного месяца до двух.

«На рынке у операторов сетей запаса горючего действительно в настоящее время в объеме до 30 дней, чего вполне достаточно для стабильной работы рынка. То есть топлива достаточно, но Минэнерго предлагает ввести европейский механизм, чтобы эта достаточность была постоянной», — уточнил чиновник.

Европейский механизм запасов ресурсов

Он рассказал о законопроекте № 9024, зарегистрированном в парламенте. Документ призван минимизировать все риски нестабильной ситуации и не допустить дефицита на рынке, подобного прошлогоднему.

Согласно европейскому регламенту, минимальный объем должен быть сформирован по принципу двух базисов: или 90 дней импорта, или 61 день внутреннего потребления.

Поэтому проект закона будет предусматривать, что создание такого запаса будет происходить в течение восьми лет.

«То есть мы просто узаконим существующую ситуацию и участники рынка будут обязаны создать такие условия не только когда им экономически это выгодно, или когда складывается определенная ситуация, а постоянно будут держать такой уровень», — добавил замминистра.

Льготы на горючее

Как ожидается, в Украине с 1 июля текущего года намерены вернуть НДС и акцизы на горючее, отмененные в марте прошлого года, до довоенного уровня. Это предусмотрено законом № 2618-ІХ, который говорит об отмене налоговых льгот на горючее в два этапа.

Первый этап был намечен на сентябрь прошлого года. Тогда вернули акцизы в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизтоплива, оставив НДС на уровне 7%.

Второй этап стартует с 1 июля этого года. Акцизы будут возобновлены до довоенного уровня, а ставка НДС — до 20%.

«После таких изменений акциз на бензин возрастет более чем в два раза — до €213, на дизтопливо — почти на 40% - до €140 за 1000 л», — говорят аграрии.

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