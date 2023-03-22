Минэнерго и Минздрав начинают проект по оснащению украинских больниц солнечными панелями — Finance.ua

Минэнерго и Минздрав начинают проект по оснащению украинских больниц солнечными панелями Сегодня 11:14 — Энергетика

Первая партия солнечных панелей итальянской компании Enel, о получении которых недавно совместно заявили министр энергетики Украины Герман Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, будет установлена для нужд ключевых общественных зданий, в том числе в больницах страны.

Об этом сообщили в Минэнерго.

На первом этапе в Украину поступит 5700 солнечных панелей по 350 Вт каждая, общей мощностью около 2 МВт. Пройдет это при логистической поддержке Механизма гражданской защиты ЕС и Энергетического Сообщества, а помощь является первым шагом в более широкой инициативе ЕС по обеспечению автономных решений, направленных на поставку электроэнергии в общественные здания.

"Использование альтернативных источников энергии крайне важно в подготовке к следующему отопительному сезону, что является частью Стратегии Минэнерго по децентрализации генерации.

Реализация проекта «Луч надежды» позволит украинским больницам оставаться более устойчивыми в условиях энергетического терроризма страны-агрессора. Планируется, что солнечные панели будут устанавливаться вместе с гибридными инверторами и установками хранения энергии.

Это позволит обеспечить электропитание критической инфраструктуры больниц в условиях отсутствия централизованного электроснабжения за счет накопленной в батареях электрической энергии и продолжения генерации солнечными панелями", — отметил Фарид Сафаров.

В ходе встречи представители министерств обсудили план реализации проекта, согласно которому Минздрав определит перечень здравоохранительных учреждений, для которых реализация системы гибридного электроснабжения с использованием солнечных панелей и установок хранения энергии наиболее актуальна.

Минэнерго в свою очередь обеспечит передачу оборудования и технический анализ возможности установки таких систем. При определении перечня объектов приоритетность будет у тех, что расположены в регионах, наиболее уязвимых к отключениям электроэнергии, а также пострадавшим от боевых действий.

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