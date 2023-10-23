Минэкономики вскоре представит первый драфт Плана Украины — Finance.ua

Минэкономики вскоре представит первый драфт Плана Украины Сегодня 10:34

Минэкономики вскоре представит первый драфт Плана Украины

Министерство экономики планирует представить первый драфт «Плана Украины» в начале ноября, а финальный документ планируется подготовить в конце ноября, чтобы в декабре официально представить его ЕС для получения финансовой поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро на 2024−2027 годы.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Сергей Соболев, передает Интерфакс-Украина.

Что это и зачем

«План Украины позволяет построить четкую и качественную базу работы на следующие 4 года. На базе Плана можно будет качественно структурировать всю работу и объединять всех других наших партнеров. Но это не план всего, это лишь часть того, что правительство собирается делать, это план самых базовых вещей», — сказал Соболев.

Он напомнил, что Ukraine Facility предусматривает выделение кредитов на общую сумму 39 млрд евро сроком до 35 лет со льготным периодом до 2034 года, а также грантов на бюджетную поддержку и поддержку «Плана Украины» с привязкой выделения средств к выполнению предусмотренных этим документом мер.

По словам первого замминистра, еще 8 млрд евро — это гранты в рамках «Украинской инвестиционной рамки», ориентированной на привлечение средств МФО и частных инвесторов, чтобы увеличить общий объем таких средств до около 30 млрд, «а может, и 40 млрд евро «. Он добавил, что это финансирование будет поступать через МФО.

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Еще 2,5 млрд евро — это гранты, техническая помощь и другие меры поддержки, в т. ч. покрытие процентов по кредитам на 39 млрд евро (ориентировочно 1−1,5 млрд евро), финансирование работ по привлечению рф к ответственности, а также около 500 млн евро на администрирование самой программы Ukraine Facility.

Первый замминистра добавил, что для минимизации риска нецелевого расходования средств План предусматривает реформу госаудита и контроля, в том числе реформу Государственной аудиторской службы и Счетной палаты. Кроме того, будет создан независимый Аудиторский совет, сформированный ЕС. Также предусмотрен доступ ко всем документам антифрод-офиса (OLAF) и Европейского суда аудиторов, офиса Европейского прокурора (EPPO).

Соболев сообщил, что пока готового текста Плана Украины еще нет, он нарабатывается, разные его разделы находятся в разных министерствах на разных стадиях.

Что будет содержать План

Он уточнил, что План будет содержать сценарии прогноза ВВП и обзор общего видения экономического роста в 2024−27/2033 годах, архитектуру обновления, включая Координационную платформу доноров.

Кроме того, в нем будет программа экономических реформ по пяти основным направлениям. При этом в программе может находиться около сотни пунктов следующего года, под которые будут приходить деньги ЕС.

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Документ также определяет шесть ключевых секторов: энергетика, транспорт и экспортная логистика, АПК, критические материалы, IT и диджитализация, перерабатывающая промышленность и зеленая металлургия.

«Нужна также реформа госуправления, меры по управлению госфинансами — нужно за 4 года научиться жить за свои средства, реформа правосудия и борьба с коррупцией», — подчеркнул Соболев.

Фінансовий клуб По материалам:

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