Минэкономики ужесточит требования к участию в Prozorro. Продажи — Finance.ua

Минэкономики ужесточит требования к участию в Prozorro. Продажи Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Минэкономики ужесточит требования к участию в Prozorro. Продажи

Минэкономики планирует провести технические изменения для участников Prozorro.Продажи. Новые изменения планируется внедрить во время старта большой приватизации.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Алексей Соболев на конференции Прозорро. Продажи «Пять лет реформе малой приватизации: от первого аукциона до 14 млрд гривен в бюджеты».

В частности, речь идет о том, что участник электронного аукциона, занявший второе место по итогам торгов, не сможет отказаться от ожидания решения относительно первого победителя. И в случае, если недобросовестные участники торгов, занявшие первое или второе места, будут отказываться от уплаты суммы за актив, государственный бюджет будет получать гарантийные взносы обоих участников, а это почти 40% от стартовой цены объекта.

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«Министерство и правительство продолжают работать над реформами, направленными на достижение экономической стабильности, среди которых и запуск большой приватизации. Принятие инициированных Минэкономики изменений станет последним важным законодательным шагом для запуска большой приватизации в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи, которую ждет все государство. Запуск продаж объектов большой приватизации позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет. Законодательные инициативы министерства также будут способствовать привлечению на онлайн-торги по малой приватизации добросовестных участников, а затем и победителей, которые будут эффективными владельцами этих активов и будут инвестировать в их развитие», — отметил Алексей Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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