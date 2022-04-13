Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо: что изменится на АЗС — Finance.ua

Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо: что изменится на АЗС

Сегодня 14:31 — Энергетика

Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 34 копейки, а дизельного топлива — на 22 копейки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,87 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,65 грн/литр.

По сравнению с концом марта средняя цена на бензин увеличена на 34 копейки, на дизтопливо — на 22 копейки за литр.

Напомним, Верховная Рада с 1 апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения отменила акциз и уменьшила ставку налога на добавленную стоимость до 7% на бензины моторные, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.

Справка Finance.ua:

эксперт рассказал, будут ли цены на бензин в Украине такими же, как в Европе. По его словам, для конечного потребителя цена зависит от уровня налогов. В Восточной Европе налоги меньше, поэтому и цена меньше. В Западной Европе, особенно в Нидерландах, Великобритании и Германии, цены максимальные из-за максимальных налогов;

в Украине цены на бензин заметно выросли, поэтому будет полезно знать о некоторых привычках водителей, которые помогут сэкономить расход горючего и меньше платить за бензин.



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