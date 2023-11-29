Минэкономики поделилось приоритетными целями реформ госпредприятий на 2024 год — Finance.ua

Минэкономики поделилось приоритетными целями реформ госпредприятий на 2024 год Сегодня 15:10

Минэкономики поделилось приоритетными целями реформ госпредприятий на 2024 год

Минэкономики активно работает над внедрением системы корпоративного управления в хозяйствующих субъектах госсектора экономики по принципам и рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Чтобы повысить эффективность управления государственными предприятиями и создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций, мы вводим понятную систему управления на основе принципов ОЭСР. И продолжаем эту работу даже во время войны, не дожидаясь ее завершения. Сотрудничество с ОЭСР нам очень важно для экспертной поддержки и обмена опытом. Ведь эффективное управление государственными ресурсами сейчас особенно необходимо стране», — отметил замминистра экономики Алексей Соболев.

Один из необходимых элементов реформы — принятие законопроекта 5593-д по совершенствованию корпоративного управления. После принятия закона правительство утвердит политику государственной собственности, которая определяет цели и приоритеты, согласно которым государство владеет и управляет ГП.

Среди приоритетных целей на 2024 год — утверждение нормативных документов, являющихся частями политики государственной собственности: политики вознаграждений руководителей и членов наблюдательных советов ГП и Государственной дивидендной политики. А также утверждение порядка оценки деятельности наблюдательных советов и критерия привлечения независимого оценщика.

Укрінформ По материалам:

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