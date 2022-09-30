Минэкономики ОАЭ открывает офис в метавселенной — Finance.ua

Минэкономики ОАЭ открывает офис в метавселенной Сегодня 03:10 — Финтех и Карты

Минэкономики ОАЭ открывает офис в метавселенной

Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри заявил о том, что ведомство готовит к открытию офис в метавселенной. Примечательно то, что он будет предоставлять весь перечень услуг, включая двусторонние договора с властями и бизнесом.

Такое заявление политик сделал в рамках первой в своем роде Дубайской ассамблеи метавселенных. Эта конференция проходила в Эмиратах вчера, 28 сентября.

«Это не концепция. Мы говорим о полноценном третьем офисе» , - прокомментировал новый проект министр.

У ведомства уже есть два представительства — в Дубае и Абу-Даби. Функционально, новый офис ничем от них не отличается.

В нем посетители смогут получить консультацию, подписать юридически обязывающие бумаги, провести переговоры. Как выразился Аль Марри, это «третий адрес» ведомства.

Политик отметил, что это не только «реверанс» в пользу новых технологий, но и реальный шаг к упрощению дипломатических отношений. Теперь чиновникам не нужно ездить в ОАЭ ради мелких соглашений.

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