Минэкономики ОАЭ открывает офис в метавселенной — Finance.ua
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Минэкономики ОАЭ открывает офис в метавселенной

Финтех и Карты
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Минэкономики ОАЭ открывает офис в метавселенной
Минэкономики ОАЭ открывает офис в метавселенной
Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри заявил о том, что ведомство готовит к открытию офис в метавселенной. Примечательно то, что он будет предоставлять весь перечень услуг, включая двусторонние договора с властями и бизнесом.
Такое заявление политик сделал в рамках первой в своем роде Дубайской ассамблеи метавселенных. Эта конференция проходила в Эмиратах вчера, 28 сентября.
«Это не концепция. Мы говорим о полноценном третьем офисе» , - прокомментировал новый проект министр.
У ведомства уже есть два представительства — в Дубае и Абу-Даби. Функционально, новый офис ничем от них не отличается.
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В нем посетители смогут получить консультацию, подписать юридически обязывающие бумаги, провести переговоры. Как выразился Аль Марри, это «третий адрес» ведомства.
Политик отметил, что это не только «реверанс» в пользу новых технологий, но и реальный шаг к упрощению дипломатических отношений. Теперь чиновникам не нужно ездить в ОАЭ ради мелких соглашений.
По материалам:
incrypted
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