Минцифры запустило электронный градостроительный кадастр — Finance.ua

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Минцифры запустило электронный градостроительный кадастр

Казна и Политика
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Минцифры запустило электронный градостроительный кадастр
Минцифры запустило электронный градостроительный кадастр
Министерство цифровой трансформации объявило о запуске градостроительного кадастра — теперь взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласование будут происходить в электронной системе.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
«Министерство развития громад и территорий сейчас сосредотачивает значительные усилия на комплексном развитии регионов, с дополнительным фокусом на восстановлении жилья для внутренне перемещенных лиц, строительстве социальной и критической инфраструктуры. Поэтому, когда мы говорим о важности цифровизации градостроительства, мы также говорим о влиянии цифровизации на другие процессы, от которых зависит прозрачное и подотчетное восстановление сейчас и в послевоенные времена. Об укреплении способности и роли громад в процессе реализации проектов восстановления, распределения финансовых ресурсов и внедрения реформ. Ведь автоматизация процессов, созданные системы и реестры обладают не только антикоррупционным эффектом и делают работу прозрачной, но и позволяют физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме получать комплексные услуги. И предоставляют доступ для получения нужных сведений в несколько кликов как для ежедневных потребностей каждого украинца, так и для стратегических потребностей громад», — сказал Алексей Кулеба.
Градостроительный кадастр объединит 7 систем и реестров в сфере строительства:
  • Реестр градостроительной документации;
  • Единая государственная электронная система в сфере строительства;
  • Реестр зданий и сооружений;
  • Адресный реестр;
  • Реестр административно-территориальных единиц;
  • Электронная система ценообразования;
  • База данных энергоэффективности зданий.
«Команда Минцифры занимается цифровизацией строительной сферы за последние 5 лет. Мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства, которой уже воспользовалось более 1,5 млн украинцев. Система позволила цифровизовать отрасль, запустить электронные услуги и устранить коррупционные риски. Кроме этого, уже в условиях полномасштабной войны создали Реестр поврежденного и разрушенного имущества, что позволило запустить уникальную услугу єВідновлення. Так что запуск Градостроительного кадастра — следующий логический шаг в цифровизации отрасли строительства и последующего прозрачного восстановления», — отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации.
Следующие шаги — расширение возможностей Градостроительного кадастра, верификация данных в ЕГРА и внедрение электронных инструментов для громад.
По материалам:
Finance.ua
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