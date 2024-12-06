Минцифры запустило электронный градостроительный кадастр — Finance.ua

Минцифры запустило электронный градостроительный кадастр Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Минцифры запустило электронный градостроительный кадастр

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске градостроительного кадастра — теперь взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласование будут происходить в электронной системе.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Министерство развития громад и территорий сейчас сосредотачивает значительные усилия на комплексном развитии регионов, с дополнительным фокусом на восстановлении жилья для внутренне перемещенных лиц, строительстве социальной и критической инфраструктуры. Поэтому, когда мы говорим о важности цифровизации градостроительства, мы также говорим о влиянии цифровизации на другие процессы, от которых зависит прозрачное и подотчетное восстановление сейчас и в послевоенные времена. Об укреплении способности и роли громад в процессе реализации проектов восстановления, распределения финансовых ресурсов и внедрения реформ. Ведь автоматизация процессов, созданные системы и реестры обладают не только антикоррупционным эффектом и делают работу прозрачной, но и позволяют физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме получать комплексные услуги. И предоставляют доступ для получения нужных сведений в несколько кликов как для ежедневных потребностей каждого украинца, так и для стратегических потребностей громад», — сказал Алексей Кулеба.

Градостроительный кадастр объединит 7 систем и реестров в сфере строительства:

Реестр градостроительной документации;

Единая государственная электронная система в сфере строительства;

Реестр зданий и сооружений;

Адресный реестр;

Реестр административно-территориальных единиц;

Электронная система ценообразования;

База данных энергоэффективности зданий.

«Команда Минцифры занимается цифровизацией строительной сферы за последние 5 лет. Мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства, которой уже воспользовалось более 1,5 млн украинцев. Система позволила цифровизовать отрасль, запустить электронные услуги и устранить коррупционные риски. Кроме этого, уже в условиях полномасштабной войны создали Реестр поврежденного и разрушенного имущества, что позволило запустить уникальную услугу єВідновлення. Так что запуск Градостроительного кадастра — следующий логический шаг в цифровизации отрасли строительства и последующего прозрачного восстановления», — отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации.

Следующие шаги — расширение возможностей Градостроительного кадастра, верификация данных в ЕГРА и внедрение электронных инструментов для громад.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.