Минцифры запускает новую услугу для бизнеса єПідприємець — Finance.ua

Минцифры запускает новую услугу для бизнеса єПідприємець Сегодня 16:01

Минцифры запускает новую услугу для бизнеса єПідприємець

Минцифры представило новую услугу для бизнеса под названием єПідприємець. Теперь украинцы смогут получить сервисы, необходимые для ведения бизнеса по одному заявлению.

Об этом во время «Дія. Саммит» сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Мы запускаем услугу єПідприємець, которая похожа на е-Малыш. Когда рождается ребенок, то можно сразу до 10 услуг получить по одному заявлению, поэтому что-то похожее будет в направлении єПідприємець», — сказал Федоров.

Как пояснил министр, ты регистрируешь собственную компанию, регистрируешься как ФЛП — и сразу можешь зарегистрировать производственные мощности или выбрать другие услуги.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабинет Министров принял постановление, которое позволит запустить на портале Дія комплексную услугу — єПідприємець. Это комплексный сервис, объединяющий 12 услуг для бизнеса. Среди них — государственная регистрация ФЛП, регистрация плательщиком единого налога, предоставление информации о вакансиях, открытие банковского счета, регистрация декларации о пожарной безопасности и т. д.

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Чтобы запустить бизнес, достаточно будет заполнить заявление на портале «Дія» за 20 минут, даже не выходя из дома.

Кроме того, воспользоваться услугой єПідприємець можно будет на любом этапе запуска или развития собственного дела. В частности, можно выбрать две или более предлагаемых услуг. Например, действующие ФЛП смогут расширить свой бизнес, зарегистрировав еще одно кафе или киоск.

Справка Finance.ua:

Соединенные Штаты выделят 150 млн долларов в течение пяти лет на дальнейшую цифровую трансформацию Украины;

на Едином портале государственных услуг «Дія» запустили обмен жилищного сертификата на жилье;

в ночь на 20 декабря на Едином портале государственных услуг «Дія» будет запущена услуга купли и продажи авто;



Приложение «Дія» получило новый дизайн и ряд новых функций, среди которых персонализированный раздел для каждого украинца.



Укрінформ По материалам:

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