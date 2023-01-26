Минцифры вместе с партнерами запускает в феврале бесплатное обучение по блокчейну — Finance.ua

Минцифры вместе с партнерами запускает в феврале бесплатное обучение по блокчейну Сегодня 12:20

Минцифра вместе с партнерами запускает бесплатное обучение по криптограмотности — более 100 часов теоретической и практической информации.

Учеба будет проходить в формате тренажера, предусматривающего практическую работу над конкретными кейсами на платформах партнеров. Эти задачи разработаны ведущими экспертами криптоиндустрии.

Два формата: для самостоятельного обучения на платформе «Дія.Цифрова освіта» и как факультатив в ЗВО.

Темы образовательной программы:

история денег и развитие технологии блокчейн, и возникновение биткоина;

майнинг и алгоритмы консенсусов;

Ethereum и смарт-контракты;

отличия холодных и горячих криптокошельков;

NFT, DAO и DeFi;

особенности централизованных и децентрализованных криптобирж;

возможности и риски торговли на рынке цифровых активов;

основы кибергигиены;

децентрализованные протоколы: в частности, IPFS и Filecoin.

Курс реализуется Минцифрой в сотрудничестве с крупнейшей европейской криптобиржой WhiteBIT, имеющей украинские корни, и фондом Filecoin Foundation for the Decentralized Web.

«Мы как биржа и как часть криптовалютой индустрии хотим делиться знаниями, чтобы повысить уровень образованности наших граждан. Для нас важно передавать опыт, который поможет украинцам как минимум соответствовать тенденциям мира, а как максимум — развивать государство в сфере цифровых активов и строить более сильное экономику для следующих поколений», — сказал Алексей Ковалев, вице-президент крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT.

Также среди партнеров проекта — метавселенная Atlantis.World, приложение Zapper.fi, а также блокчейн-проект Aragon, создающий технологическую инфраструктуру для управления децентрализованными организациями (DAO).

«Как опытная DAO-платформа, обладающая профессиональной экспертизой, мы будем предоставлять образовательные материалы о создании DAO на основе исследований и экспертизы, которую мы накопили за последние 7 лет. Стараемся, чтобы студенты узнали, на каких аспектах создания DAO следует сосредоточиться, и вооружить их техническими знаниями, необходимыми для принятия ключевых решений при создании DAO», — сказал Антони Лейтенеггер, глава бизнес-девелопмента проекта «Арагон».

УНІАН По материалам:

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