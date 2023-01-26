Минцифры вместе с партнерами запускает в феврале бесплатное обучение по блокчейну — Finance.ua
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Минцифры вместе с партнерами запускает в феврале бесплатное обучение по блокчейну

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Минцифра вместе с партнерами запускает бесплатное обучение по криптограмотности — более 100 часов теоретической и практической информации.
Учеба будет проходить в формате тренажера, предусматривающего практическую работу над конкретными кейсами на платформах партнеров. Эти задачи разработаны ведущими экспертами криптоиндустрии.
Два формата: для самостоятельного обучения на платформе «Дія.Цифрова освіта» и как факультатив в ЗВО.
Темы образовательной программы:
  • история денег и развитие технологии блокчейн, и возникновение биткоина;
  • майнинг и алгоритмы консенсусов;
  • Ethereum и смарт-контракты;
  • отличия холодных и горячих криптокошельков;
  • NFT, DAO и DeFi;
  • особенности централизованных и децентрализованных криптобирж;
  • возможности и риски торговли на рынке цифровых активов;
  • основы кибергигиены;
  • децентрализованные протоколы: в частности, IPFS и Filecoin.
Курс реализуется Минцифрой в сотрудничестве с крупнейшей европейской криптобиржой WhiteBIT, имеющей украинские корни, и фондом Filecoin Foundation for the Decentralized Web.
«Мы как биржа и как часть криптовалютой индустрии хотим делиться знаниями, чтобы повысить уровень образованности наших граждан. Для нас важно передавать опыт, который поможет украинцам как минимум соответствовать тенденциям мира, а как максимум — развивать государство в сфере цифровых активов и строить более сильное экономику для следующих поколений», — сказал Алексей Ковалев, вице-президент крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT.
Также среди партнеров проекта — метавселенная Atlantis.World, приложение Zapper.fi, а также блокчейн-проект Aragon, создающий технологическую инфраструктуру для управления децентрализованными организациями (DAO).
«Как опытная DAO-платформа, обладающая профессиональной экспертизой, мы будем предоставлять образовательные материалы о создании DAO на основе исследований и экспертизы, которую мы накопили за последние 7 лет. Стараемся, чтобы студенты узнали, на каких аспектах создания DAO следует сосредоточиться, и вооружить их техническими знаниями, необходимыми для принятия ключевых решений при создании DAO», — сказал Антони Лейтенеггер, глава бизнес-девелопмента проекта «Арагон».

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
УНІАН
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