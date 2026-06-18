Минцифры упрощает правила для рынка облачных услуг: как повлияет на рынок
Что предлагают
- Единый центр формирования политики. Законопроект закрепляет все полномочия в сфере облачных услуг исключительно за Минцифры. Бизнес сможет решать вопросы быстрее, общаясь только с одним ведомством.
- Свобода заключать договоры. Мы уточняем существенные условия договора и отказываемся от обязательного «Типового договора», обеспечивая больше гибкость договорных отношений между поставщиками и пользователями. Теперь компании и клиенты смогут самостоятельно формировать контракт, главное — прописать в нем все ключевые условия.
- Четкая регистрация. Документ упрощает и конкретизирует перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы официально попасть в перечень облачных услуг и дата-центров, которые могут предоставлять услуги государственному сектору.
Как повлияет на рынок
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