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Минцифры упрощает правила для рынка облачных услуг: как повлияет на рынок

Финтех и Карты
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Минцифры упрощает правила для рынка облачных услуг: как повлияет на рынок
Минцифры упрощает правила для рынка облачных услуг: как повлияет на рынок
Минцифры разработало законопроект, который упорядочивает работу дата-центров и провайдеров облачных услуг.

Что предлагают

Уточнить терминологию и участников правоотношений в этой сфере, исключить лишние бюрократические процедуры, дать бизнесу возможность заключать гибкие контракты и закрепить полномочия по форсированию и реализации государственной политики в сфере облачных услуг за Минцифры.
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«На рынке облачных услуг до сих пор есть дублирование государственных функций, что только создает лишние препятствия для компаний. Другая серьезная проблема — ограничение в контрактах. Сейчас государство и провайдеры вынуждены работать исключительно по шаблону Типового договора, который невозможно адаптировать к реальным запросам сторон», — говорится в сообщении.
Новый законопроект оптимизирует правила игры на рынке и внедряет три ключевых изменения:
  • Единый центр формирования политики. Законопроект закрепляет все полномочия в сфере облачных услуг исключительно за Минцифры. Бизнес сможет решать вопросы быстрее, общаясь только с одним ведомством.
  • Свобода заключать договоры. Мы уточняем существенные условия договора и отказываемся от обязательного «Типового договора», обеспечивая больше гибкость договорных отношений между поставщиками и пользователями. Теперь компании и клиенты смогут самостоятельно формировать контракт, главное — прописать в нем все ключевые условия.
  • Четкая регистрация. Документ упрощает и конкретизирует перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы официально попасть в перечень облачных услуг и дата-центров, которые могут предоставлять услуги государственному сектору.

Как повлияет на рынок

Бизнес, в частности провайдеры и дата-центры, получит прозрачные правила регистрации, меньше бюрократической нагрузки и свободу подписания удобных договоров.
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В то же время, государство в лице министерств и ведомств сможет легче, быстрее и безопаснее покупать облачные услуги. Это поможет надежно сохранять и дополнительно защищать государственные цифровые активы.
Граждане же получают более высокую устойчивость онлайн-услуг: чем лучше будет интегрированное облако в государственные системы, тем устойчивее будет цифровое государство. Услуги для граждан будут работать стабильно, несмотря на любые угрозы.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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