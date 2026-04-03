0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Минцифры определило дату, когда в Украине исчезнет 3G

Технологии&Авто
419
Выключение 3G – это не уникальный процесс для Украины
В Украине планируется полностью выключить 3G-связь.
Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью «РБК-Украина».

«По всему миру операторы постепенно отказываются от 3G, поскольку эта технология уже считается устаревшей. Она менее эффективно использует ресурс и не способна обеспечить те скорости и качество связи, которых ожидают сегодня пользователи. Однако те же частоты перенастраивают под 4G, что позволяет повысить скорость, уменьшить задержки, улучшить стабильность соединения», — сказал Прибитько.
Минцифры договорилось с мобильными операторами о дедлайне: 3G полностью выключат до 1 января 2031 года. Ранее медиа писали о 31 декабря 2030 года.
«Мы заложили столь длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел совершенно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Напротив, 4G является базой для развертывания 5G», — пояснил чиновник.

Тестирование 5G в Украине

Первым городом в Украине, где запустили пилотную 5G-связь, стал Львов. Далее технологию начали тестировать в Бородянке Киевской области.
После успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируется расширить на Киев и Одессу.
В целом пилотный проект по внедрению 5G продлится до декабря 2026 года. Это время необходимо, в частности, чтобы проверить совместимость оборудования 5G с военными системами и оценить спрос на технологию.
Основным преимуществом 5G является скорость передачи данных — примерно 500 Мбит/с на абонента. По результатам тестов, предшествовавших официальному запуску во Львове, максимальный показатель скорости загрузки в 5G-сети «Киевстар» превысил 2,4 Гбит/с.
По материалам:
РБК-Україна
Мобильный интернетТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems