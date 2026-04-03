Минцифры определило дату, когда в Украине исчезнет 3G 03.04.2026, 01:41 — Технологии&Авто

Выключение 3G – это не уникальный процесс для Украины

В Украине планируется полностью выключить 3G-связь.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью «РБК-Украина»

«По всему миру операторы постепенно отказываются от 3G, поскольку эта технология уже считается устаревшей. Она менее эффективно использует ресурс и не способна обеспечить те скорости и качество связи, которых ожидают сегодня пользователи. Однако те же частоты перенастраивают под 4G, что позволяет повысить скорость, уменьшить задержки, улучшить стабильность соединения», — сказал Прибитько.

Минцифры договорилось с мобильными операторами о дедлайне: 3G полностью выключат до 1 января 2031 года. Ранее медиа писали о 31 декабря 2030 года.

«Мы заложили столь длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел совершенно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Напротив, 4G является базой для развертывания 5G», — пояснил чиновник.

Тестирование 5G в Украине

Первым городом в Украине, где запустили пилотную 5G-связь, стал Львов. Далее технологию начали тестировать в Бородянке Киевской области.

После успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируется расширить на Киев и Одессу.

В целом пилотный проект по внедрению 5G продлится до декабря 2026 года. Это время необходимо, в частности, чтобы проверить совместимость оборудования 5G с военными системами и оценить спрос на технологию.

Основным преимуществом 5G является скорость передачи данных — примерно 500 Мбит/с на абонента. По результатам тестов, предшествовавших официальному запуску во Львове, максимальный показатель скорости загрузки в 5G-сети «Киевстар» превысил 2,4 Гбит/с.

