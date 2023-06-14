Минцифры проводит хакатон по защите от «шахедов»: победителям обещают $1 млн — Finance.ua
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Минцифры проводит хакатон по защите от «шахедов»: победителям обещают $1 млн

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Минцифры проводит хакатон по защите от «шахедов»: победителям обещают $1 млн
Минцифры проводит хакатон по защите от «шахедов»: победителям обещают $1 млн
Министерство цифровой трансформации (Минцифры) объявило о хакатоне Drone Hackathon «Anti- Shahеd». На нем участникам предлагают разрабатывать решения для защиты от иранских дронов, которыми россия регулярно атакует украинские города.
Хакатон пройдет 24−25 июня 2023 года в Киеве, зарегистрироваться для участия можно по линку.
Цель хакатона: подумать над решениями, которые могли бы помочь в борьбе с иранскими беспилотниками: за все время с начала полномасштабной войны россия атаковала территорию Украины более 1000 иранскими дронами.

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«Наша цель — привлечение ярких разработчиков, инженеров и энтузиастов к созданию эффективных решений для выявления и уничтожения вражеских дронов. У вас будет возможность совместить свои знания по программированию, робототехнике, кибербезопасности и другим смежным отраслям, чтобы создать новаторские системы и алгоритмы для борьбы с этой угрозой», — говорят организаторы проекта.
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Если продукт на хакатоне покажет эффективность этой задачи и военные подтвердят, что он нужен прямо сейчас, команда сможет получить контракт на $1 млн на разработку и масштабирование проекта.
По материалам:
Finance.ua
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