К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры — Finance.ua

К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры Сегодня 15:45 — Казна и Политика

К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дія.City» уже присоединились 550 украинских и международных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Дія.City уверенно становится „знаком качества“ среди украинских и международных компаний — в пространстве уже 550 резидентов. Пространство Дія.City предоставляет компаниям благоприятные налоговые условия, инструменты для привлечения инвестиций и построения прозрачной корпоративной структуры», — говорится в сообщении.

Среди новых компаний:

Aspichi — украинский стартап, разрабатывающий VR-платформу для интерактивного стриминга пространственного видео 360° и аудио в VR-шлеме. Продукт облегчит обучение медиков хирургическим навыкам или протезированию.

Ukr.net — один из самых популярных новостных интернет-сервисов Украины. Входит в десять самых посещаемых сайтов украинского сегмента сети.

Nova Plays — дочерняя компания Новой почты, создающая маркетплейс для лидера на рынке экспресс-доставок в Украине.

OK Factory — платформа, посвященная продвижению украинской продукции в мире. Она предоставляет доступ к сети покупателей, поставщиков и партнеров, а также маркетинговые услуги и бизнес-консультации тем, кто пытается заявить о себе на мировом рынке.

If team — компания, предоставляющая инструменты контроля над финансовыми потоками проектов разного масштаба. Благодаря платформе можно управлять бюджетами, зарплатами сотрудников или вести учет стоимости проекта в разрезе итераций.

Liga United — мониторинговая платформа, дающая доступ к унифицированным потокам деловой, судебной и медийной информации. Это позволяет бизнесу просчитывать риски и принимать взвешенные решения.

Smartcraft — украинская компания, которая создает и поддерживает уникальные инновационные телекоммуникационные продукты. Они помогают тысячам местных и глобальных компаний, деловых партнеров и других лиц в частном секторе оставаться на связи по всему миру.

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