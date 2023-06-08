К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры

Казна и Политика
7
К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры
К «Дія.City» уже присоединилось 550 компаний — Минцифры
К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дія.City» уже присоединились 550 украинских и международных компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Дія.City уверенно становится „знаком качества“ среди украинских и международных компаний — в пространстве уже 550 резидентов. Пространство Дія.City предоставляет компаниям благоприятные налоговые условия, инструменты для привлечения инвестиций и построения прозрачной корпоративной структуры», — говорится в сообщении.
Среди новых компаний:
  • Aspichi — украинский стартап, разрабатывающий VR-платформу для интерактивного стриминга пространственного видео 360° и аудио в VR-шлеме. Продукт облегчит обучение медиков хирургическим навыкам или протезированию.
  • Ukr.net — один из самых популярных новостных интернет-сервисов Украины. Входит в десять самых посещаемых сайтов украинского сегмента сети.
  • Nova Plays — дочерняя компания Новой почты, создающая маркетплейс для лидера на рынке экспресс-доставок в Украине.
  • OK Factory — платформа, посвященная продвижению украинской продукции в мире. Она предоставляет доступ к сети покупателей, поставщиков и партнеров, а также маркетинговые услуги и бизнес-консультации тем, кто пытается заявить о себе на мировом рынке.
  • If team — компания, предоставляющая инструменты контроля над финансовыми потоками проектов разного масштаба. Благодаря платформе можно управлять бюджетами, зарплатами сотрудников или вести учет стоимости проекта в разрезе итераций.
  • Liga United — мониторинговая платформа, дающая доступ к унифицированным потокам деловой, судебной и медийной информации. Это позволяет бизнесу просчитывать риски и принимать взвешенные решения.
  • Smartcraft — украинская компания, которая создает и поддерживает уникальные инновационные телекоммуникационные продукты. Они помогают тысячам местных и глобальных компаний, деловых партнеров и других лиц в частном секторе оставаться на связи по всему миру.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.