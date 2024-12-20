Минцифры планирует провести бета-тест «еАкциза» весной 2025 года — Finance.ua
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Минцифры планирует провести бета-тест «еАкциза» весной 2025 года

Казна и Политика
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Минцифры планирует провести бета-тест «еАкциза» весной 2025 года
Минцифры планирует провести бета-тест «еАкциза» весной 2025 года
Министерство цифровой трансформации ведет активную работу над запуском «еАкциза», системой, которая позволит отследить подакцизную продукцию на протяжении всего пути — от производителя до конечного потребителя, а каждый украинец сможет проверить легальность товара в несколько кликов через «Дію».
Об этом заявил вице-премьер — глава Минцифры Михаил Федоров.
«Бизнес будет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу, быстро и прозрачно. Бета-тест еАкциза запланирован уже на весну 2025-го», — написал он в Телеграме.
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Федоров отметил, что потери государственного бюджета Украины 2024 из-за теневого рынка табака оценивают в 21,9 млрд грн.
«Это результаты исследования Kantar Украина. Средняя годовая доля нелегального табака в Украине — 16,1%. На нелегальные товары нет акцизной марки и за них не платят налоги, поэтому миллиарды ежегодно проходят мимо бюджета, а люди покупают некачественную продукцию неизвестного происхождения», — сказал вице-премьер.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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