Минцифры отреагировало на критику и заявления относительно Дія. City Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Для международных компаний, выходящих на украинский рынок, Дія остается одним из основных инструментов ведения деятельности.

Министерство цифровой трансформации заявило о распространении манипулятивных утверждений вокруг проекта Дія. City и отметило его роль в развитии технологического бизнеса в Украине.

В Дія. City работают тысячи компаний и специалистов

Для международных компаний, выходящих на украинский рынок, Дія. City остается одним из основных инструментов ведения деятельности. Пространство объединяет около 4,5 тыс. компаний и более 175 тыс. специалистов, работающих в компаниях-резидентах.

В Минцифры отмечают, что резиденты Дія. Cityведут деятельность прозрачно, платят налоги в Украине и способствуют развитию экономики.

После начала полномасштабной войны, проект стал одним из факторов формирования украинского рынка defense tech. По состоянию на сегодняшний день в Дія. City входят более 520 оборонных компаний и стартапов, работающих в сфере оборонных технологий.

Большинство инвестиционных сделок приходится на резидентов Дія. City

«Международные инвесторы воспринимают Дія. City в качестве гарантии защиты их интересов. Начиная с 2022 года, 93% публичных инвестиционных соглашений были именно у резидентов Дія.City. То есть статус резидента Дия. City — одна из причин выбора инвестором украинской компании», — отмечают в Минцифры.

Министерство также ссылается на исследования Diia. City United и Advanter Group, согласно которым:

для 72,5% инвесторов статус резидента Дія. City является важным фактором при масштабировании капитала компаний;

84,3% компаний считают, что вероятность их релокации возрастет при потере статуса резидента;

85,7% опрошенных резидентов убеждены, что ухудшение условий функционирования Дія. City может повлиять на решение инвесторов по дальнейшему сотрудничеству.

Минцифры прокомментировало дискуссию по ФЛП-модели

Отдельно в Министерстве цифровой трансформации отреагировали на утверждение о вытеснении ФЛП-модели в ІТ-секторе.

В ведомстве заявили, что Дія. City не создавалось для отмены или полного вытеснения физических лиц-предпринимателей из отрасли. По данным Минцифры, среди более 175 тыс. специалистов, работающих в компаниях-резидентах, до 5% сотрудничают по ФЛП-модели, что предусмотрено действующим законодательством.

Также в министерстве подчеркнули, что количество зарегистрированных ФЛП не тождественно количеству активных ІТ-специалистов, работающих и уплачивающих налоги. Часть специалистов может иметь зарегистрированный ФЛП и одновременно работать как наемные работники или по GIG-контрактам.

В Минцифры прокомментировали вопросы НнВК

Еще одно поле для манипуляций — НнВК. Это не универсальная налогооблагаемая модель для всех компаний. Компании-резиденты сами выбирают ту налоговую модель, которая отвечает их стратегии развития и бизнес-модели. К тому же, сравнивать показатели НнВК с общим количеством резидентов без учета разной периодичности обновления данных — методологически неправильно.

«Благодаря проекту мы заложили комплексную инфраструктуру для технологических бизнесов, которая будет работать на годы вперед. Это стратегический выбор Украины — развиваться как технологическое государство и строить собственную цифровую экономику наравне с успешными государствами мира», — подчеркнули в министерстве.

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