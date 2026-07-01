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Минцифры отреагировало на критику и заявления относительно Дія. City

Казна и Политика
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Для международных компаний, выходящих на украинский рынок, Дія остается одним из основных инструментов ведения деятельности.
Для международных компаний, выходящих на украинский рынок, Дія остается одним из основных инструментов ведения деятельности.
Министерство цифровой трансформации заявило о распространении манипулятивных утверждений вокруг проекта Дія. City и отметило его роль в развитии технологического бизнеса в Украине.

В Дія. City работают тысячи компаний и специалистов

Для международных компаний, выходящих на украинский рынок, Дія. City остается одним из основных инструментов ведения деятельности. Пространство объединяет около 4,5 тыс. компаний и более 175 тыс. специалистов, работающих в компаниях-резидентах.
В Минцифры отмечают, что резиденты Дія. Cityведут деятельность прозрачно, платят налоги в Украине и способствуют развитию экономики.
После начала полномасштабной войны, проект стал одним из факторов формирования украинского рынка defense tech. По состоянию на сегодняшний день в Дія. City входят более 520 оборонных компаний и стартапов, работающих в сфере оборонных технологий.

Большинство инвестиционных сделок приходится на резидентов Дія. City

«Международные инвесторы воспринимают Дія. City в качестве гарантии защиты их интересов. Начиная с 2022 года, 93% публичных инвестиционных соглашений были именно у резидентов Дія.City. То есть статус резидента Дия. City — одна из причин выбора инвестором украинской компании», — отмечают в Минцифры.
Министерство также ссылается на исследования Diia. City United и Advanter Group, согласно которым:
  • для 72,5% инвесторов статус резидента Дія. City является важным фактором при масштабировании капитала компаний;
  • 84,3% компаний считают, что вероятность их релокации возрастет при потере статуса резидента;
  • 85,7% опрошенных резидентов убеждены, что ухудшение условий функционирования Дія. City может повлиять на решение инвесторов по дальнейшему сотрудничеству.

Минцифры прокомментировало дискуссию по ФЛП-модели

Отдельно в Министерстве цифровой трансформации отреагировали на утверждение о вытеснении ФЛП-модели в ІТ-секторе.
В ведомстве заявили, что Дія. City не создавалось для отмены или полного вытеснения физических лиц-предпринимателей из отрасли. По данным Минцифры, среди более 175 тыс. специалистов, работающих в компаниях-резидентах, до 5% сотрудничают по ФЛП-модели, что предусмотрено действующим законодательством.
Также в министерстве подчеркнули, что количество зарегистрированных ФЛП не тождественно количеству активных ІТ-специалистов, работающих и уплачивающих налоги. Часть специалистов может иметь зарегистрированный ФЛП и одновременно работать как наемные работники или по GIG-контрактам.

В Минцифры прокомментировали вопросы НнВК

Еще одно поле для манипуляций — НнВК. Это не универсальная налогооблагаемая модель для всех компаний. Компании-резиденты сами выбирают ту налоговую модель, которая отвечает их стратегии развития и бизнес-модели. К тому же, сравнивать показатели НнВК с общим количеством резидентов без учета разной периодичности обновления данных — методологически неправильно.
«Благодаря проекту мы заложили комплексную инфраструктуру для технологических бизнесов, которая будет работать на годы вперед. Это стратегический выбор Украины — развиваться как технологическое государство и строить собственную цифровую экономику наравне с успешными государствами мира», — подчеркнули в министерстве.
По материалам:
Finance.ua
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