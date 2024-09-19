Минцифры обновило дизайн и функционал портала «Дія.бізнес» — Finance.ua

Минцифры обновило дизайн и функционал портала «Дія.бізнес» Сегодня 15:38

Минцифры обновило дизайн и функционал портала «Дія.бізнес»

Сервис для предпринимателей «Дия.бизнес» получил более удобную навигацию, максимальную персонализацию и улучшенный личный кабинет пользователя.

Об этом во время презентации нового дизайна портала сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

«За время своего существования портал „Дия.Бизнес“ стал супербольшим и супернеудобным. Когда мы это осознали, решили оптимизировать его, максимально персонализировать информацию для предпринимателей, обновить определенные сервисы и фильтры и т. д. И сегодня мы представляем обновленный дизайн портала, улучшенный инклюзивный интерфейс, а также новые разделы», — сказала Ионан.

Она отметила, что новый портал в тестовом режиме уже работает и все желающие могут им пользоваться без ограничений.

Как отметил директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов, портал всего уже посетило более 13 миллионов пользователей, что свидетельствует о заинтересованности целевой аудитории, а именно малого и среднего бизнеса, в собранной на нем информации.

«Логика нового дизайна „Дия.бизнес“ построена таким образом, чтобы максимально упростить поиск нужной информации. На первой же странице размещены разделы „Дия.Бизнес Старт“, „Дия.Бизнес Развитие“, „Дия.Бизнес Экспорт“, „Дия.Бизнес Женщинам“, „Дия.Бизнес Ветеранам“ и „Дия.Бизнес Digital“, которые помогают двигаться дальше в зависимости от запроса», — рассказал Ремизов.

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Разработчики осовременили раздел автоматических консультаций. В настоящее время консультативную помощь по разным вопросам на портале оказывают более 100 экспертов в разных отраслях.

В обновленном личном кабинете предприниматели будут получать информацию, которая будет попадать в него согласно запросу.

«Например, вы задавали вопрос, как экспортировать мед в Нидерланды. В этом случае открывается выставка производителей меда именно в этой стране. Вам в кабинет приходит уведомление об этом событии. Или о новой грантовой программе для агропроизводителей, если вы подпадаете под ее условия. Или о новых учебных программах, если вы интересовались темой. То есть мы подошли к персонализированному контенту очень внимательно, чтобы предприниматели получили именно то, что им нужно», — добавил Ремизов.

Укрінформ По материалам:

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