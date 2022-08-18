Минцифры направило $54 миллиона из криптофонда Aid For Ukraine на помощь ВСУ — Finance.ua

Минцифры направило $54 миллиона из криптофонда Aid For Ukraine на помощь ВСУ Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Минцифры направило $54 миллиона из криптофонда Aid For Ukraine на помощь ВСУ

Министерство цифровой трансформации Украины направило $54 миллиона из криптофонда Aid For Ukraine на помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

За эти средства закупили:

более 8 тысяч бронежилетов и 4 тысячи касок;

80 тысяч единиц военной одежды;

400 тысяч сухпайков;

более 5 тысяч цифровых прицелов и ночной оптики;

30 тысяч военных аптечек;

более 100 тысяч медикаментов и средств защиты;

почти 1000 единиц коммуникационных девайсов и более 200 дронов;

35 тонн топлива и 100 автомобилей.

«Каждый закупленный шлем, броник, прибор ночной оптики или автомобиль помогли сохранить жизнь личному составу более 50 военных формирований Вооруженных Сил Украины. А также усилили обороноспособность страны, в частности возможности СБУ, Главного управления Минобороны и Нацгвардии Украины», — подчеркнули в министерстве.

На деньги криптофонда Минцифра поддержала военные подразделения, занимающиеся роботизированными системами.

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