Минцифры направило $54 миллиона из криптофонда Aid For Ukraine на помощь ВСУ — Finance.ua

Минцифры направило $54 миллиона из криптофонда Aid For Ukraine на помощь ВСУ
Министерство цифровой трансформации Украины направило $54 миллиона из криптофонда Aid For Ukraine на помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
За эти средства закупили:
- более 8 тысяч бронежилетов и 4 тысячи касок;
- 80 тысяч единиц военной одежды;
- 400 тысяч сухпайков;
- более 5 тысяч цифровых прицелов и ночной оптики;
- 30 тысяч военных аптечек;
- более 100 тысяч медикаментов и средств защиты;
- почти 1000 единиц коммуникационных девайсов и более 200 дронов;
- 35 тонн топлива и 100 автомобилей.
«Каждый закупленный шлем, броник, прибор ночной оптики или автомобиль помогли сохранить жизнь личному составу более 50 военных формирований Вооруженных Сил Украины. А также усилили обороноспособность страны, в частности возможности СБУ, Главного управления Минобороны и Нацгвардии Украины», — подчеркнули в министерстве.
На деньги криптофонда Минцифра поддержала военные подразделения, занимающиеся роботизированными системами.
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