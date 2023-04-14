Минцифры начинает внедрение правительственной аналитической системы Government BI — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры начинает внедрение правительственной аналитической системы Government BI

Казна и Политика
41
Минцифры начинает внедрение правительственной аналитической системы Government BI
Минцифры начинает внедрение правительственной аналитической системы Government BI
Минцифры вместе с Госстатом создают аналитическую платформу Government BI для качественных управленческих решений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Минцифры станет пилотным государственным органом, на базе которого опробуют аналитическую систему Government BI (GBI).
Читайте также
После завершения бета-тестирования проект планируется масштабировать на других центральных органах исполнительной власти.
«Большие массивы данных, динамичность событий и не всегда оперативный обмен информацией между госорганами — все это влияет на качество управленческих решений. Мы считаем, что этот процесс может быть оптимизирован за счет аналитических инструментов. Проект Government BI позволит государственным органам оперативно собирать массивы информации и учитывать ее при принятии решений. GBI не заменит людей, но поможет им обрабатывать данные и через призму аналитики подскажет, что делать в той или иной ситуации и как определенное решение повлияет на показатели государственного развития и благополучия людей», — отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.
Место для вашей рекламы
Система будет использовать инструменты искусственного интеллекта. На последних этапах реализации проекта запланировано развитие институтов BigData, которые будут развивать систему открытых данных, когда вся информация от госорганов будет интегрирована между собой.
К разработке и реализации проекта привлечена Государственная служба статистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.