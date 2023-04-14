Минцифры начинает внедрение правительственной аналитической системы Government BI — Finance.ua

Минцифры начинает внедрение правительственной аналитической системы Government BI Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Минцифры начинает внедрение правительственной аналитической системы Government BI

Минцифры вместе с Госстатом создают аналитическую платформу Government BI для качественных управленческих решений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Минцифры станет пилотным государственным органом, на базе которого опробуют аналитическую систему Government BI (GBI).

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После завершения бета-тестирования проект планируется масштабировать на других центральных органах исполнительной власти.

«Большие массивы данных, динамичность событий и не всегда оперативный обмен информацией между госорганами — все это влияет на качество управленческих решений. Мы считаем, что этот процесс может быть оптимизирован за счет аналитических инструментов. Проект Government BI позволит государственным органам оперативно собирать массивы информации и учитывать ее при принятии решений. GBI не заменит людей, но поможет им обрабатывать данные и через призму аналитики подскажет, что делать в той или иной ситуации и как определенное решение повлияет на показатели государственного развития и благополучия людей», — отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

Система будет использовать инструменты искусственного интеллекта. На последних этапах реализации проекта запланировано развитие институтов BigData, которые будут развивать систему открытых данных, когда вся информация от госорганов будет интегрирована между собой.

К разработке и реализации проекта привлечена Государственная служба статистики.

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