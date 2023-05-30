Минцифры и Palantir подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления — Finance.ua
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Минцифры и Palantir подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления

Казна и Политика
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Министерство цифровой трансформации и Palantir подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны и восстановления Украины после российского вторжения.
Сотрудничество предполагает использование технологий Palantir, в частности, в оценке повреждений зданий и инфраструктуры, а также использование программного обеспечения для оптимизации восстановления.
Palantir — один из мировых лидеров по разработке программного обеспечения и поставщик облачных решений, продуктами которого пользуются Министерство обороны США и крупные инвестиционные банки. Компания расширит партнерство с Украиной для достижения общих целей.
  • усиление цифровых возможностей предоставления электронных государственных услуг, обороны и восстановления Украины;
  • поддержку и координацию восстановления Украины на основе цифровых технологий;
  • объединение усилий в области цифровизации, цифровых инноваций и интеграции в международный рынок;
  • обмен данными и опытом внедрения ведущих мировых технологий при поддержке Вооруженных сил Украины.
Гендиректор Palantir Алекс Карп был первым западным генеральным директором, посетившим Украину и встретившимся с Владимиром Зеленским после начала войны. С этого времени Palantir сотрудничает с украинским правительством.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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