Минцифры и Palantir подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления — Finance.ua

Минцифры и Palantir подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и восстановления Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Министерство цифровой трансформации и Palantir подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны и восстановления Украины после российского вторжения.

Сотрудничество предполагает использование технологий Palantir, в частности, в оценке повреждений зданий и инфраструктуры, а также использование программного обеспечения для оптимизации восстановления.

Palantir — один из мировых лидеров по разработке программного обеспечения и поставщик облачных решений, продуктами которого пользуются Министерство обороны США и крупные инвестиционные банки. Компания расширит партнерство с Украиной для достижения общих целей.

усиление цифровых возможностей предоставления электронных государственных услуг, обороны и восстановления Украины;

поддержку и координацию восстановления Украины на основе цифровых технологий;

объединение усилий в области цифровизации, цифровых инноваций и интеграции в международный рынок;

обмен данными и опытом внедрения ведущих мировых технологий при поддержке Вооруженных сил Украины.

Гендиректор Palantir Алекс Карп был первым западным генеральным директором, посетившим Украину и встретившимся с Владимиром Зеленским после начала войны. С этого времени Palantir сотрудничает с украинским правительством.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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