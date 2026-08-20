Минцифры готовит Дія. Invest для привлечения инвестиций Сегодня 10:04

Привлечение инвесторов

Министерство цифровой трансформации готовится запустить новый механизм для инвестиций в компании-резиденты «Дія.City». Проект будет называться Дія.City Invest, или Дія. Invest, и сначала будет рассчитан на украинский капитал. В дальнейшем его планируют расширить и для иностранных инвесторов.

Об этом во время Global Tech Kharkiv 2026 заявила министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук, сообщает издание mind.

Почему это важно

По словам министра, Дія. City должно постоянно развиваться и предлагать новые возможности для технологического бизнеса.

«Если продукт не меняется — он умирает. Поэтому и наш продукт в виде Дія. City должен развиваться. Мы должны думать, где нам стать лучше, шире, интереснее и создать новые возможности для инвестиций», — сказала Ферчук.

Одним из следующих направлений развития должен стать новый инвестиционный механизм для резидентов Diia.City.

«Этот проект называется Дія. City Invest или Дія.Invest. Первый этап — это будут инвестиции украинских денег. Они есть, мы чувствуем это, мы это видим. Следующий этап — обеспечить инвестиции и зарубежные деньги. Это непросто, но это нужно делать, если мы хотим развиваться дальше», — подчеркнула министр.

Diia. City продолжает расти во время войны

Ферчук также заявила, что технологический сектор показывает устойчивость даже в условиях полномасштабной войны. Число резидентов Diia. City, как и суммы уплаченных ими налогов, продолжает увеличиваться.

«Война, люди уезжают за границу, бизнесы закрываются, но резиденты Дія. City растут с 2022 года каждый год. Налоги от резидентов Дія. City с 2022 года растут вдвое каждый год. Это демонстрация того, насколько это успешный подход», — отметила она.

Отдельно министр сообщила, что Минцифры хочет обсудить с бизнесом, какая именно поддержка нужна технологическим компаниям, работающим в прифронтовых регионах. По ее словам, министерство не намерено самостоятельно определять необходимые инструменты без консультаций с самими предпринимателями.

«Я хочу посмотреть и спросить именно компании, которые работают на прифронтовых территориях, что вам нужно и чего не хватает. Я готова вас слушать. Мне интересно, что у вас болит и какие у вас есть идеи, каким образом мы можем двигаться активнее», — подытожила Ферчук.

Напомним, Дія. City — это специальное правовое и налоговое пространство для технологических и IT-компаний в Украине. Для резидентов Дія. City действуют специальные налоги:

5% НДФЛ;

ЕСВ 22% от минимальной зарплаты;

5% военный сбор.

Корпоративный налог — 9% на «выведенный капитал» или 18% на прибыль.

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