Минагрополитики запускает электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных — Finance.ua

Минагрополитики запускает электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных Сегодня 15:45

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных, сообщает пресс-служба Минагрополитики

Как пояснил государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак, кабинет создан для упрощения процедуры подачи документов и ускорения обработки заявлений на бронирование военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций агропромышленного комплекса.

По его словам, теперь процесс бронирования военнообязанных будет проходить гораздо проще.

Как подать заявку:

1. Войдите в кабинет запросов на бронирование.

2. Авторизуйтесь с помощью личного ключа КЭП. После этого вы зайдете в личный кабинет и получите подробную пошаговую инструкцию относительно дальнейших действий.

3. При первой авторизации в системе необходимо заполнить и сохранить регистрационные данные в карте «Профиль организации».

4. После внесения этой информации можно приступить к формированию запроса на бронирование или разбронирование. Внимание! Система не позволяет вносить военно-учетные специальности, не подлежащие бронированию.

5. Сформированный запрос необходимо подписать КЭП, после чего он автоматически будет направлен на рассмотрение в Минагрополитики.

В личном кабинете будет отображаться информация о статусе этого запроса. После успешного завершения рассмотрения запроса его состояние изменится на «Рассмотрен». Можно будет просмотреть, какие работники в результате были забронированы, и выгрузить выдержки по избранным работникам или, в случае отказа, увидеть причину отклонения запроса.

Также в ведомстве отметили, что электронный кабинет запросов на бронирование работает в тестовом режиме.

Kurkul По материалам:

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