Минагрополитики запускает электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минагрополитики запускает электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных

71
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Как пояснил государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак, кабинет создан для упрощения процедуры подачи документов и ускорения обработки заявлений на бронирование военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций агропромышленного комплекса.
По его словам, теперь процесс бронирования военнообязанных будет проходить гораздо проще.
Как подать заявку:
  • 1. Войдите в кабинет запросов на бронирование.
  • 2. Авторизуйтесь с помощью личного ключа КЭП. После этого вы зайдете в личный кабинет и получите подробную пошаговую инструкцию относительно дальнейших действий.
  • 3. При первой авторизации в системе необходимо заполнить и сохранить регистрационные данные в карте «Профиль организации».
  • 4. После внесения этой информации можно приступить к формированию запроса на бронирование или разбронирование. Внимание! Система не позволяет вносить военно-учетные специальности, не подлежащие бронированию.
  • 5. Сформированный запрос необходимо подписать КЭП, после чего он автоматически будет направлен на рассмотрение в Минагрополитики.
В личном кабинете будет отображаться информация о статусе этого запроса. После успешного завершения рассмотрения запроса его состояние изменится на «Рассмотрен». Можно будет просмотреть, какие работники в результате были забронированы, и выгрузить выдержки по избранным работникам или, в случае отказа, увидеть причину отклонения запроса.
Также в ведомстве отметили, что электронный кабинет запросов на бронирование работает в тестовом режиме.
По материалам:
Kurkul
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.