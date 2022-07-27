Минагрополитики: Украина полностью обеспечена сахаром — Finance.ua
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Минагрополитики: Украина полностью обеспечена сахаром

Казна и Политика
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В текущем 2021/2022 маркетинговом году (01 сентября 2021 г. — 31 августа 2022 г.) по состоянию на сегодняшний день в Украине произведено 1 450 тыс. тонн сахара, что составляет 130,5 % производства прошлого м. г. Производство сахара осуществляли 33 сахарных завода, пишет agroreview.com.
Согласно балансу спроса и предложения сахара, рассчитанного Минагрополитики, переходные остатки на начало 2021/2022 маркетингового года оцениваются в 332 тыс. тонн, что соответствует трехмесячной потребности внутреннего рынка (оптимальным запасом является двухмесячная потребность внутреннего рынка).
Предложение сахара в текущем маркетинговом году составляет 1,8 млн тонн, что вполне достаточно для:
— обеспечения внутреннего рынка, объем которого оценивается в пределах 1,210 млн тонн (из расчета потребления 28,9 кг/год на одного человека);
— создания экспортного потенциала в объеме 120 тыс. тонн (из которых 70 тыс. тонн сахара и 50 тыс. тонн сахаросодержащих продуктов);
По оперативной информации, в 2022 году сахарная свекла посеяна на площади 180,4 тыс. га.
При прогнозной урожайности 430-440 ц/га валовой сбор сахарной свеклы (при благоприятных погодных условиях) прогнозируется на уровне 7,830 млн тонн, из которых при выходе сахара 13,5-14% можно произвести около 1,080 млн тонн сахара.
По информации НАЦУ «Укрсахар», с 01 сентября 2022 года планируют осуществлять производство сахара наиболее мощные 23 сахарных завода.
С учетом переходных остатков на 01 сентября 2022 ресурсы сахара на период следующего 2022/2023 маркетингового года (01 сентября 2022 г. — 31 августа 2023 г.):
— в полном объеме обеспечат потребность внутреннего рынка, которая прогнозируется в 1 млн 128 тыс. тонн, из них 1 млн 68 тыс. тонн — потребление населением,
— экспортный потенциал в 2022/2023 маркетинговом году оценивается в 100 тыс. тонн, из которых 50 тыс. тонн — сахар, 50 тыс. тонн — сахаросодержащие продукты;
Поскольку сахара в Украине с избытком, никаких ограничений на экспорт сахара устанавливать не предполагается.
Постановлением Кабинет Министров Украины от 3 мая 2022 г. № 549 внесены очередные изменения в приложения 1 и 5 постановления от 29 декабря 2021 г. № 1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год», в частности:
отменена нулевая квота на сахар;
введен режим лицензирования экспорта сахара.
Министерство экономики с марта 2022 года упростило и ускорило процесс лицензирования экспорта товаров, в том числе сахара, а именно:
предусмотрен значительно уменьшенный перечень документов,
По материалам:
Finance.ua
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