Минагрополитики прогнозирует в этом году сокращение валового урожая на 10-15% — Finance.ua
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Минагрополитики прогнозирует в этом году сокращение валового урожая на 10-15%

Аграрный рынок
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Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий прогнозирует, что в Украине в этом году будет собрано на 10-15% меньше зерновых и масличных культур.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Приоритетными у аграриев становятся масличные культуры. Это уже заметно на примере озимого рапса, площадь посева по сравнению с предыдущим годом не уменьшилась. Также ожидаем увеличение площадей подсолнечника и сои. Хотя масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар, дают меньший валовой сбор в весе, но стоимость их значительно выше по сравнению с зерновыми — в 2-2,5 раза. Поэтому, если мы говорим о физическом сборе урожая, то прогнозируем, что уменьшение будет на уровне 10-15%», — рассказал Высоцкий.
Он отметил, что в министерстве также ожидается сокращение урожайности зерна в этом году на 5%.
По словам замминистра, в Украине не ожидается профицита масличных. Он пояснил, что логистика масличных более выгодна, поскольку единица тонны имеет большую стоимость, а транспортировка стоит так, как тонна зерновых. Высоцкий отметил, что именно поэтому украинские фермеры перестраиваются и планируют в этом году увеличить посевы именно масличных.
Он напомнил, что основная убыточность в отечественной отрасли сельского хозяйства наблюдалась весной — летом 2022 года, до открытия «зерновой инициативы».
«С открытием „зерновой инициативы“ по зерновым культурам мы уже наблюдаем прибыльность. Объемы растут, стоимость логистики падает, поэтому прогнозируем не только по масличным, но и по зерновым культурам, в том числе озимой пшенице, положительные результаты в текущем году», — сказал замминистра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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