Минагро работает над тем, чтобы создать на границе комплексы по перевалке зерна — Finance.ua

Минагро работает над тем, чтобы создать на границе комплексы по перевалке зерна Сегодня 12:43 — Аграрный рынок

Министерство агрополитики по расширению наземных экспортных мощностей предложит бизнесу условия для строительства комплексов по перевалке зерна.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал в интервью AgroPolit.com.

«На западной границе я вижу три вещи. Первое — компании владельцы действующих элеваторов и дальше развивают их с прицелом на увеличение объемов перегрузки. Туда инвестируют миллионы долларов», — отметил Сольский.

Второе — рядом с границей активно берут в пользование действующую инфраструктуру, покупают перегрузчики, транспорт, склады для хранения и занимаются перегрузкой зерна.

Кроме того, на западной границе нужно установить комплексы, упрощающие логистические решения по перегрузке зерна. Таких мощностей дополнительно требуется в ближайшее время не менее 6–8 млн тонн.

Согласно оценкам Минагро, дефицит элеваторных мощностей для хранения старого и нового урожая может колебаться в пределах 10–15 млн тонн.

В течение 1–2 месяцев бизнесу предложат комплексы по перевалке зерна и участки под их строительство по выгодным условиям финансирования вблизи границы, отметил министр.

Економічна Правда По материалам:

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