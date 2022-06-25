Минагро работает над тем, чтобы создать на границе комплексы по перевалке зерна — Finance.ua
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Минагро работает над тем, чтобы создать на границе комплексы по перевалке зерна

Аграрный рынок
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Министерство агрополитики по расширению наземных экспортных мощностей предложит бизнесу условия для строительства комплексов по перевалке зерна.
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал в интервью AgroPolit.com.
«На западной границе я вижу три вещи. Первое — компании владельцы действующих элеваторов и дальше развивают их с прицелом на увеличение объемов перегрузки. Туда инвестируют миллионы долларов», — отметил Сольский.
Второе — рядом с границей активно берут в пользование действующую инфраструктуру, покупают перегрузчики, транспорт, склады для хранения и занимаются перегрузкой зерна.
Кроме того, на западной границе нужно установить комплексы, упрощающие логистические решения по перегрузке зерна. Таких мощностей дополнительно требуется в ближайшее время не менее 6–8 млн тонн.
Согласно оценкам Минагро, дефицит элеваторных мощностей для хранения старого и нового урожая может колебаться в пределах 10–15 млн тонн.
В течение 1–2 месяцев бизнесу предложат комплексы по перевалке зерна и участки под их строительство по выгодным условиям финансирования вблизи границы, отметил министр.
По материалам:
Економічна Правда
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