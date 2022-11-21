Минагро предупреждает фермеров о новой мошеннической схеме под предлогом «грантовой программы» — Finance.ua

Минагро предупреждает фермеров о новой мошеннической схеме под предлогом «грантовой программы» Сегодня 16:30 — Аграрный рынок

Минагрополитики предупредило о появлении новой схемы, по которой мошенники под предлогом «грантовой программы» пытаются выманить у аграриев их средства.

Об этом говорится в сообщении министерства Facebook.

"Суть схемы такова: аграриям предлагают заполнить заявку на получение помощи и покупку техники. Проект позиционируется под патронатом Всемирного банка.

Фермерам сообщается, что по условиям программы они должны подсчитать ориентировочную стоимость необходимой им техники, уплатить определенный взнос, после которого им на счет поступит полная оплата от Всемирного банка", — пояснили в Минагро.

Номер, с которого зафиксированы звонки: 0501072669. Фиктивная электронная почта — Min.apk.grant@gmail.com (список неисчерпаемый).

В Минагрополитики отмечают, что никаких писем с предложением поучаствовать в той или иной программе не посылают, как и не совершают никаких звонков.

«Участие во всех программах государственной и международной поддержки для аграриев на сегодняшний день возможно исключительно через Государственный аграрный реестр (ГАР: dar.gov.ua) или через „Дія“ (diia.gov.ua) для грантовых программ на развитие садоводства и теплиц», — объяснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что официально сейчас действуют следующие программы:

Проект правительственной программы «єРобота» по развитию садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства. Программа по предоставлению фермерам вспомогательной техники для погрузки и разгрузки рукавов (реализует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН — ФАО). В ближайшее время будет объявлено о приеме заявок через Государственный аграрный реестр.

Економічна Правда По материалам:

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