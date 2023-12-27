«Миллионные убытки для экономики рф»: украинская IT Армия парализовала работу российской EPR-системы — Finance.ua

«Миллионные убытки для экономики рф»: украинская IT Армия парализовала работу российской EPR-системы Сегодня 18:14 — Казна и Политика

Украинские «кибервойска» нанесли удар по одной из крупнейших EPR-систем россии. Клиенты в магазинах и на заправках не могут расплатиться, потому что не работает касса.

Об этом сообщает Минцифры.

Стало известно, что украинская IT Армия парализовала работу системы 1C-Рарус. Она насчитывает 150 тысяч пользователей.

«Среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ. Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. А это миллионные убытки для российской экономики», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.